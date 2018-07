bad, Novinky

„Obžalovaná se deliktu dopustila víceméně z hlouposti. Rozhodně se nejedná o profesionální kriminálnici, která by se na to dopředu připravovala a čekala z toho nějaký zisk. Situaci vyřešila naprosto neadekvátním způsobem,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Dodal, že se v případě obžalované dívky „jedná o osobu nezralou, jejíž věk se blíží věku mladistvých“. Soud vzal v potaz i další polehčující okolnosti jako bylo dívčino doznání a projevená lítost.

„Ze všech těchto důvodů má odvolací soud za to, že trest uložený při horní hranici trestní sazby je v tomto případě trestem nepřiměřeně přísným,“ uzavřel soudce.

Řízla se při holení



Obžalovaná porodila loni v srpnu v plzeňském bytě, ve kterém bydlela se svým přítelem. Před ním těhotenství tajila. Když holčičku porodila, dvakrát jí udeřila hlavičkou o roh sprchového koutu, bodla do krku, a nakonec ji několikrát praštila paličkou na maso.

„Bouchla jsem dítě paličkou. Nevím kolikrát, ale bylo to do hlavičky,“ uvedla dívka na policii. „Nedošlo mi, že můžu dítě usmrtit. Chtěla jsem jen, aby neplakalo. Hrozně mě to mrzí, udělala jsem hroznou věc,“ uvedla pak u plzeňského soudu.

V koupelně ji vyrušil její přítel, který se vrátil domů. Obžalovaná tělíčko ukryla do prádelního koše pod oblečení a krev partnerovi vysvětlovala tím, že „se řízla při holení a praskla jí cysta“. Přítel zavolala záchranku, následně na místo dorazila i policie, která objevila tělíčko v koši.

Žena zdravotníkům přitom tvrdila, že u ní byla porodní asistentka a dítě si už odnesla. I přes veškerou snahu se nepodařilo život novorozeněte zachránit.

Nevyzrálá na mateřství



Krajský soud v Plzni ženu uznal letos na jaře vinnou z vraždy dítěte mladšího patnácti let a uložil jí devatenáct let vězení. To ale obhajobě přišlo příliš. Nesouhlasila ani s právní kvalifikací, ani s výší trestu. Podle obhájce obžalované dívky nešlo o vraždu ale o zabití a v tom případě by dívce hrozilo maximálně patnáct let žaláře. „Právní kvalifikace, kterou užil soud prvého stupně, je za této situace správná,“ konstatoval Lněnička.

Obhájce rovněž navrhoval soudu přihlédnout k polehčujícím okolnostem jako je nízký věk obžalované, ve vztahu k mateřství je podle obhájce dívka nevyzrálá, a navíc dosud nebyla trestaná. „Mám za to, že ten trest, který byl soudem v Plzni uložen, je velice nepřiměřený, byť ty následky jednání mé klientky byly fatální,“ uvedl.

Podle státní zástupkyně odvolání nebylo důvodné, vypíchla zejména nepochopitelné použití paličky na maso, „které se v žádné domácnosti v koupelně nenachází“. Žena si podle státní zástupkyně počínala plánovitě. Přiměřenost výše trestu ponechala státní zástupkyně soudu ke zvážení.