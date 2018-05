bad, Novinky

„Už počítám s trestem a psychicky se na to připravuji,“ řekla soudu obžalovaná.

Dvojnásobná matka porodila dceru loni na konci září v pražské části Lhotka. Partner podle obžaloby o jejím těhotenství nevěděl. Na jeho přímé dotazy mu obžalovaná odpovídala, že těhotná není a že to má potvrzené od doktora.

Porodní bolesti na ni podle spisu přišly 28. září v noci. Ostatní (partner a dvě děti) spali, žena proto odešla do koupelny. „Nechtěla jsem nikoho obtěžovat, nechtěla jsem nikoho budit,“ uvedla u soudu. Žena dcerku porodila do vany s vodou a nechala ji tam ležet obličejem dolů. Dívenka se po několika minutách utopila.

Žena pak podle obžaloby schovala tělíčko do pračky se špinavým prádlem a zavřela dvířka. Druhý den jej zabalila do několika tašek a povlaku na polštář, dala do krabice od bot a odložila na skříň do dětského pokoje.

Její partner zavolal policii, protože mu chování ženy přišlo podezřelé. Po příjezdu policistů se žena přiznala, že den předtím porodila a ukázala jim krabici s tělem.

Dluhy a exekuce

Když se ženy u soudu státní zástupce zeptal, co s ním plánovala udělat, obžalovaná odvětila: „Nechat ho tam.“ Na otázku, zda plánovala dítě zabít, už když šla rodit, zase odpověděla, že ”člověk nikdy neví”.

Podle ženy se v domácnosti v podstatě každý den řešily finance. „Už jsem z toho byla unavená, řešit, co bude druhý den,“ řekla a na přímý dotaz soudkyně, zda ji k činu nevedly právě ekonomické problémy, uvedla, že „to je jedna z možností“.

Obžalovaná na sebe měla několik exekucí, například kvůli dluhům vůči dopravnímu podniku nebo zdravotní pojišťovně. Z toho důvodu nešla během těhotenství ani k doktorovi.

Pokud soud ženu uzná vinnou, může dostat patnáct až dvacet let vězení, případně i výjimečný trest.