Petr Kozelka, Právo

Celé drama se odehrálo loni v listopadu na okraji Žďáru nad Sázavou, kde žena v provizorním obydlí žila. Její známý tam občas také přespal, ale onen večer se dvojice pohádala a na místo přijela i policejní hlídka, aby muže vykázala pryč.

„Obžalovaný se pak kolem třetí hodiny ráno na místo vrátil, poškozenou ve spacáku vytáhl z boudy a táhl ji k blízkému potoku. Tam ji strčil hlavu pod vodu a topil jí. Její pes, středně velký kříženec, ji ale začal bránit, proto obžalovaný pustil ženinu hlavu. Ta se mu pak vysmekla, dostala se z potoka a snažila se utéct. Obžalovaný ji ale dostihl, povalil a brutálně bil a kopal, dokud neupadla do bezvědomí. Řval na ní, že ji zabije,“ řekl v obžalobě státní zástupce Jiří Morava.

Upozornil také, že Reckziegel ženu zamýšlel utopit, k čemuž nedošlo jen díky psovi.

Obžalovaný: Pes je hňup



Reckziegel u soudu rozhořčeně popřel, že by svou známou chtěl zavraždit. „Nešel jsem jí zabít. Když jsme měli nějaký spor, tak jsem jí řekl, že ji hodím do potoka, aby vychladla. No a tak jsem ji vytáhl z boudy a do toho potoka hodil. Kdybych ji chtěl zabít, tak tam byly sekery, nože, pily, to bych se s ní netahal k potoku. A že ji zachránil pes je nesmysl, ten se všeho bojí, je to pes hňup, ten by nikoho nedokázal zachránit,“ prezentoval svoji obhajobu už několikrát trestaný Reckziegel.

Roztřesená oběť ale měla jistojistě za to, že právě díky psovi se vysmekla z Reckziegelova sevření. „Topil mě v tom potoce a pak jsem uslyšela svého pejska zavrčet jako ještě nikdy, nato on zakřičel, že tu bestii taky zabije a já jsem měla volnou hlavu. Když jsem se probrala, byl můj pejsek u mě,“ vypověděla žena u soudu.

Podle znalkyně z oboru psychiatrie a psychologie obžalovaný pohrdá ženami. „Jsou pro něj méněcennými stvořeními, které jen otravují. On sám má pocit, že je lepší než ostatní, je naprosto necitlivý vůči svému okolí,“ řekla znalkyně. Soudní lékař pak upozornil, že žena měla všude po těle odřeniny a modřiny. „Typické pro vznik takovýchto poranění jsou údery pěstí nebo kopy,“ řekl.

Senát v čele s Milošem Žďárským nakonec jednání odročil kvůli výslechu dalších svědků.