„Motivem jednání obžalované byla obava ze ztráty přítele, který si dítě nepřál,“ uvedl předseda senátu Přemysl Špicar s tím, že obětovala život dítěte, aby se vyhnula kritice přítele.

Otřesný případ se stal loni v srpnu. Žena těhotenství tajila. Dítě, o které nestála, porodila doma. Před přítelem, který ji vyrušil v koupelně, dítě schovala do prádelního koše. Krev zdůvodnila tím, že jí praskla v břiše cysta. Muž, který nic netušil, zavolal záchranku. Lékaři na místě zjistili, že žena porodila.

„Tvrdila jim, že u ní byla porodní asistentka a dítě si již odvezla. Novorozeně objevili až přivolaní policisté schované v odpadkovém koši,“ uvedla státní zástupkyně. Holčičku se lékařům už nepodařilo zachránit. „Bezprostřední příčinou smrti dítěte bylo poranění nitrolebních struktur, pohmoždění mozku a krvácení do mozku,“ uvedli znalci.

Obžalovaná žena se hájí tím, že chtěla dítě jen omráčit. „Nechtěla jsem, aby to přítel zjistil. Bránil se tomu, mít dítě, tvrdil mi, že než mít dítě tak raději skočí z mostu. Bála jsem se, že mě opustí a vyhodí z bytu,“ vypověděla obžalovaná.

O útoku paličkou před soudem pomlčela



V osudný den začala rodit ve sprše. „Dítě jsem pak vzala normálně do rukou a omyla ho. Lehla jsem si na zem, a pak slyšela jsem klíče v zámku. Lekla jsem se, že přítel dítě uvidí. Bouchla jsem s ním o sprchový kout, aby nebrečelo a nebylo slyšet. Přítel za mnou přišel a zeptal se, co se stalo. Řekla jsem, že mi praskla cysta v břiše, pak zavolal sanitku. Nevěděla jsem co dělat. Pak jsem dítě bodla. Nevím kam ani kde jsem vzala nůž,“ pokračovala žena.

O útoku paličkou ale před soudem pomlčela. Předseda senátu pak přečetl výpověď ženy na policii. „Bouchla jsem dítě paličkou. Nevím kolikrát, ale bylo to do hlavičky,“ citoval předseda senátu její slova. „Bylo to tak,“ uvedla obžalovaná na dotaz soudce, zda je tato výpověď pravdivá. „Nedošlo mi, že můžu dítě usmrtit. Chtěla jsem jen, aby neplakalo. Hrozně mě to mrzí, udělala jsem hroznou věc,“ vzlykala obžalovaná.

Zdálo se mi, jako by se smála. Tvrdila, že jí praskla cysta výpověď partnera obviněné

O tom, že porodila, se přítel obžalované dozvěděl až od lékaře záchranné služby. „Přišel jsem domů a našel ji schoulenou do klubíčka ve sprše. Všude byla krev. Měl jsem pocit, že mě vůbec nevnímá. Zdálo se mi, jako by se smála. Tvrdila, že jí praskla cysta. Zavolal jsem záchranku, a když vstala, všiml jsem si, že mezi nohama jí něco visí. Vypadalo to jako střevo,“ uvedl u soudu muž kolem 30 let.

Když přijela záchranka, slyšel prý doktora, jak říká, že musela porodit. „Pak dorazila policie, ptali se mě, kam jsme to dítě odvezli. Já vůbec nevěděl, co se děje,“ pokračoval svědek.

Partnerce prý říkal, že na dítě je ještě brzy, ale pokud by věděl, že je těhotná, postavil by se tomu čelem. „Měl jsem dobrou práci, měli jsme vlastní bydlení a zázemí u rodičů. Rozhodně by se nějaké řešení našlo a nemuselo to skončit tak, jak to skončilo,“ vypověděl muž.

O těhotenství přítelkyně neměl vůbec tušení. „Zvětšovalo se jí břicho, ale tvrdila mi, že je nemocná, že má vodu v dutině břišní. Pak přišla s tím, že lékaři mají podezření na nádor,“ dodal muž.