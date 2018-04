ČTK

„Připomeňme, že skutek se stal v první polovině roku 2012. To je poměrně dlouhá doba a mezitím byl pan Šiška odsouzen. Máme za to, že trest ve výměře čtyř let, který mu byl uložen, je dostačující,” konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Petr Novák.

Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad.

Napoprvé dostal šest let



Šiška a tehdejší ředitel ministerského IT odboru Milan Hojer, který je stíhaný odděleně, podle obžaloby podmiňovali při schůzkách s jednatelem OKsystemu získání jiné zakázky za nejméně 100 miliónů korun tím, že firma svou námitku stáhne.

„Rozhodně z toho ale nevyplývá, že by pan Šiška jednal v úmyslu získat pro sebe nějaký majetkový prospěch. Nemáme pocit, že by to byl člověk, kterého by si na ministerstvu práce nemuseli vážit,” podotkl Novák.

Pražský městský soud se případem zabýval už potřetí. Napoprvé uložil Šiškovi šest let vězení, napodruhé mu trest o rok zvýšil. Rozsudek pokaždé zrušil odvolací senát - naposledy kvůli tomu, aby soud podrobněji zkoumal, zda firmě OKsystem vznikla v souvislosti s nepřidělením zakázky škoda a v jaké výši.