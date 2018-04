Novinky

Libanonec mohl telefonovat mezi zářím 2015 a únorem 2016. Nejčastěji podle Radiožurnálu volal do Libanonu, ale hovory měl i na Ukrajinu nebo do USA. O tom, že dozorci jsou stíháni kvůli zneužití pravomoci veřejného činitele, informoval v pondělí server Neovlivni.cz. [celá zpráva]

„V současné době vedeme trestí stíhání dvou sloužících a jednoho bývalého dozorce vězeňské služby pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ potvrdil Radiožurnálu bez dalších podrobností rada inspekce Martin Strouhal.

Jeden ze stíhaných dozorců Petr F. stanici řekl, že se cítí nevinný, nic prý neudělal.

Do USA vydán nebyl



Fajád byl v Česku zadržen na základě amerického zatykače v roce 2014. USA to vinily z obchodování se zbraněmi. Chtěl prý prodat zbraně agentům amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské organizace FARC.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) vydání do USA odmítl a rozhodl o jeho vydání do Libanonu. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) později uvedl, že nevydání Fajáda do USA bylo podmínkou, aby byla propuštěna pětice Čechů, kteří byli v Libanonu uneseni.