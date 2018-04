Denisa Doležalová, Právo

Z vraždy pak krátce po požáru policisté obvinili 45letého Roberta Tancera, známého oběti. K jeho odhalení pomohly kamery. To, že by obžalovaný místo činu následně podpálil, ale policie nakonec neprokázala. Šlo pouze o jednu z vyšetřovacích verzí. Muži nyní hrozí vězení od 15 do 20 let, nebo až výjimečný trest.

„Obžalovanému je kladeno za vinu, že vloni 21. června na ubytovně v podnapilém stavu po předchozí rozepři fyzicky napadl svého známého. Nejprve údery pěstí a dlaní, poté se zavíracím nožem s čepelí dlouhou kolem sedmi centimetrů a s dalšími kuchyňskými noži, které na místě nalezl,“ uvedl u soudu státní zástupce Petr Kondělka.

Dodal, že obžalovaný opakovaně svého známého bodl zejména do oblasti hlavy, krku, zad a hrudníku. „V narůstající agresivitě pak poškozenému podřezal hrdlo a zabodl zavírací nůž se sedmicentimetrovou čepelí do jeho hrudníku. Muž zemřel na místě, našli ho bez známek života hasiči, kteří zasahovali u požáru ubytovny.“

Nevypovídal



Obžalovaný odmítl v úterý ráno u soudu vypovídat, odkázal se na svou policejní výpověď, kde se k činu přiznal. „Nechci vypovídat a zároveň chci prokázat lítost nad svým činem,“ podotkl ještě před soudcem.

„Jde o nešťastný případ, ten člověk se doznal. Otázka je, jak s tím soud naloží, jaká bude výše trestu. Je to taková věc, která se běžné situaci vymyká, podle toho je to taky žalováno,“ reagoval obhájce obviněného muže Stanislav Brtník. Dodal, že motiv vraždy není znám. Obžalovaný ho neřekl. „Je to nyní otázka znalecká a také soudcovského uvážení. V případě obviněného se jedná o první pochybení takového druhu,“ zkonstatoval obhájce.

Podle informací Práva šel v ten den obžalovaný za svým sousedem pro 500 korun, které mu muž dlužil. Jenže nepochodil. Po hádce pak svého známého brutálně ubodal a podřezal mu hrdlo.