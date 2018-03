pem, Právo

„Krajský soud provedl všechny důkazy a řádně je i vyhodnotil. Právní kvalifikace je správná. S ohledem na to, že obžalovaná takto jednala opakovaně, uložený trest, kdy zákonná sazba je pět až dvanáct roků, není nepřiměřeně přísný, jak tvrdila obhajoba, ale naopak je spíše mírný. Jeho snížení proto nepřicházelo v úvahu,“ řekl Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Mladá žena, která se v posledních letech snaží prosadit jako modelka, loni se účastnila například i finále Miss Erotika na erotickém festivalu v Bratislavě, už byla za útoky v barech a restauracích, jak vyplynulo u soudů, trestaná dvakrát.

Obviněná modelka (vlevo) už byla v minulosti dvakrát trestaná za útoky v barech.

FOTO: Petr Marek, Právo

Dívku napadla kvůli tanci



První odsouzení za to, že dala v klubu jiné ženě pěstí, ale zrušila amnestie prezidenta Václava Klause. V roce 2014 pak v baru v ostravské Stodolní ulici napadla jinou ženu a udeřila ji sklenicí do hlavy. Tehdy jí okresní soud za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví dal tříletý podmíněný trest se zkušební dobou do roku 2020.

Své chování však ani po těchto „zkušenostech“ nezměnila. Loni na orlovské diskotéce napadla sedmnáctiletou dívku. Jako důvod podle obžaloby stačilo, že se Chlebkové nelíbil dívčin tanec.

Proto ji podle rozsudku nejprve chytila za vlasy a pak jí rozbila o obličej sklenici, kterou držela v ruce. Napadená dívka utrpěla tříštivou zlomeninu čelisti a řezné rány ve tváři, jizvy jsou viditelné dodnes. Znalci navíc došli k závěru, že zranění mohla být mnohem vážnější, dívka mohla přijít i o oko.