Nehoda se stala večer na železničním přejezdu mezi Troubskem a Ostopovicemi. Podle policie vjel 17letý řidič dvoumístného auta na přejezd v době, kdy blikala červená světla.

„Došlo ke srážce s projíždějícím osobním vlakem. Ve zdemolovaném vozidle, které řídil mladík s platným oprávněním, byl těžce zraněn i o rok mladší spolujezdec,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Vážně zraněné mladíky převezla záchranná služba do nemocnice. Hůře je na tom spolujezdec. „Pacient je v těžkém stavu po operaci. Leží v umělém spánku s mnohočetnými poraněními na ARO," řekl agentuře ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Řidič skončil ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. „Je v péči našich lékařů, jeho stav je stabilizovaný," řekla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Vlak malé auto zdemoloval

FOTO: Policie ČR

Jaký typ auta mladík řídil a jaký má řidičský průkaz, policie neuvedla. Řídit auta lze v Česku již od 15 let, ale pouze taková, která mají maximálně 350 kg. Od 17 let pak mohou mladí lidé řídit auto do hmotnosti 550 kg, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW.

Provoz na trati po nehodě několik hodin stál. Okolnosti střetu dál prověřuje policie.