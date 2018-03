bad, Novinky

„Nezískal žádnou neoprávněnou výhodu, nebylo prokázáno, že by věděl o manipulaci se zakázkami, a ani nebylo prokázáno, že by manipuloval zakázky,” vysvětloval Jelínek v závěrečné řeči důvody, proč by měl být jeho klient zproštěn obžaloby.

Zpochybnil odposlechy pořízené policií, které detailně rozkrývají, jak byly krajské zakázky ovlivněny. „Účastníci hovoru se baví o položkovém rozpočtu a nelze z toho dovodit vůbec nic. V obžalobě není zřejmé, kdo je uplácejícím a kdo je upláceným,” řekl Jelínek. Podle něj se také neprokázalo, že by Rath o úplatky žádal.

Podle advokáta policie při přípravném řízení veřejnost přesvědčila o tom, že je Rath vinen, i když důkazy nejsou tak jasné a kované, jak tvrdila. „Takové důkazy by při férově vedeném procesu soud nepřesvědčily,” uvedl advokát.

Žalobce nemá pochyb o vině



Žalobce Jirát v květnu 2015 pro Ratha navrhoval trest mezi devíti a dvanácti roky vězení a konfiskaci veškerého majetku. „Chtěl bych zdůraznit, že po provedeném dokazování považuji vinu obžalovaných za prokázanou,“ prohlásil tehdy Jirát.

Ani letos nemá o vině obžalovaných pochyb. „Po provedeném dokazování bych na obžalobě ničeho neměnil,“ konstatoval Jirát s tím, že některé důkazy navíc zesílily a začal se podrobně věnovat jednotlivým, podle něj zmanipulovaným zakázkám.

„Navrhuji, aby obžalovaní byli uznáni vinnými,“ stojí si za svým Jirát a Rathovi navrhl trest v horní třetině trestní sazby, nejméně osm až devět let vězení. Trestní sazba v tomto případě činí pět až dvanáct let. Zároveň navrhl pro Ratha propadnutí veškerého majetku. Stejně dlouhý trest chtěl i pro manžele Kottovy. Navrhované tresty jsou tak v podstatě stejné jako před třemi lety.

Rath: Státní zástupce lituje, že není trest smrti



Jirát se zpočátku své řeči věnoval zejména rozhodnutí pražského vrchního soudu z podzimu 2016, který podle Jiráta nezákonně zrušil kvůli pořízeným odposlechům odsuzující rozsudek nad Rathem a spol.

„Byl porušen zákon ve prospěch všech jedenácti obžalovaných,“ prohlásil Jirát s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který před necelým rokem vyhověl stížnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a rozhodnutí vrchního soudu zvrátil s tím, že odposlechy jsou dovoleným zásahem. „Nebudu spekulovat, proč vrchní soud čtrnáct dní před dlouho nařízeným veřejným zasedáním toto zrušil a změnil na neveřejné zasedání, kdy rozhodnutí krajského soudu zrušil a vrátil k novému projednání,“ poznamenal Jirát.

Jirát také podotkl, že ani vrchní soud neměl o vině obžalovaných pochyby. „I vrchní soud ve svém zrušovacím usnesení naprosto jasně uvedl, že se ztotožňuje se základními skutkovými závěry soudu prvního stupně (tedy Krajského soudu v Praze – pozn. red.),“ konstatoval žalobce.

„Zarazilo mě, že chtěl pan státní zástupce dělat z vrchního soudu pitomce,“ komentoval Jirátovu závěrečnou řeč Rath. „Stran navržených trestů bych zopakoval, že kdyby byl trest třeba doživotí v Jáchymově nebo trest smrti, pak by ho pan státní zástupce určitě navrhl, a lituje, že takové tresty už neexistují,“ dodal Rath.

Státní zástupce Petr Jirát u Krajského soudu v Praze

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jirát viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Rath podle obžaloby bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl. Soud řeší případ od roku 2013, před dvěma lety v červenci poslal Ratha na 8,5 roku do vězení. Rathovi spoluobžalovaní, manželé Kateřina a Petr Kottovi, kteří s exhejtmanem podle obžaloby předem vybírali vítězné firmy, dostali trest o rok nižší.

Pražský vrchní soud rozsudek zrušil, odmítl použití policejních odposlechů, které byly jedním z hlavních důkazů, a případ vrátil k novému projednání. Nejvyšší soud však nakonec odposlechy uznal.

Procesní průtahy



Proces s Rathem provázejí všelijaké právní kroky ze strany bývalého hejtmana. Jedná se buď o námitky podjatosti, žaloby na stát, Jiráta nebo nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, ale i o náhlé změny Rathova advokáta.

Ke konci původního hlavního líčení vyměnil Rath dvojici svých advokátů Roman Jelínek–Adam Černý za strýce soudce Roberta Pacovského Michala.

Ten Rathovi ale vzápětí plnou moc k obhajobě vypověděl. Rath poté dostal obhájkyni ex offo Marcelu Ondřejovou. Soud i státní zástupce označili tyto kroky za obstrukce. V novém projednávání případu už Ratha opět zastupují Jelínek s Černým.