Realitní makléřka připravila klienty o milióny, soud jí vyměřil osm let

Na osm let do vězení za zpronevěru poslal ve středu Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení 58letou realitní makléřku Jitku Hájkovou Vojtíškovou. Makléřka podle soudu připravila své klienty o více než osm miliónů korun. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.