„Starší z žen museli hasiči resuscitovat a ve vážném stavu ji předali záchranářům,“ uvedla Javoříková. „Její stav je stabilizovaný, je mimo ohrožení života,“ sdělila dopoledne mluvčí krajský nemocnic Dana Lipovská.

„V nemocnici skončily po ranním požáru půldomku ve Zlíně celkem čtyři osoby,“ sdělila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Kriminalisté zjišťují příčinu požáru a způsobenou škodu. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli až jeden rok odnětí svobody,“ uvedla Kozumplíková.

Vchod do domu v plamenech

„Na místo dorazili jako první policisté, kteří zjistili, že v hořícím domě jsou lidé. Vchod do domu byl v plamenech, proto neváhali, rozbili okno a z domu vytáhli dvě ženy ve věku devadesát jedna a šedesát osm let. Při vytahování z domu policisté ženy předávali strážníkům, pomáhal jim při tom také osmatřicetiletý muž, který požár oznámil,“ řekla Kozumplíková. Policisté společně s hasiči, kteří na místo dorazili, poskytli ženám první pomoc a snažili se je udržet v teple až do příjezdu záchranářů.

„Jeden z policistů se při vytahování žen z domu lehce zranil a nadýchal se kouře, proto ho záchranáři také převezli do nemocnice na pozorování společně s mužem, který při záchraně obou žen policistům pomáhal,“ upřesnila situaci Monika Kozumplíková.

Po požáru skončily celkem čtyři osoby v nemocnici.

FOTO: HZS Zlínského kraje

Přístavba domku po uhašení požáru.

FOTO: HZS Zlínského kraje

K vyšetření příčin požáru vyjeli na místo vyšetřovatelé hasičů a policie.

„Požár se začal rozšiřovat i na dům, hasičům se ho podařilo zlikvidovat. Poté prostor odvětrali a zkontrolovali, stejně tak druhou část půldomku, která byla silně zakouřená. Zásah komplikoval přívod elektrického vedení, od sloupu k domu vedly obnažené kabely,“ popsala mluvčí. Ve čtvrti s baťovskými domky měli hasiči tradiční problém s příjezdem k místu požáru kvůli úzké silnici a zaparkovaným automobilům.