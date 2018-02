Po činu oba domnělí pachatelé utekli do Rumunska, kde je však tamní policisté vypátrali na severovýchodě země v horách. Rumunské orgány následně dvojici vydaly do České republiky, načež v úterý duo do Českých Budějovic eskortovala zásahová jednotka.

„Kriminalisté z dosavadního šetření případu zjistili, že obviněná měla v uplynulých letech na zavražděný manželský pár určitou vazbu,“ uvedla k případu mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová s tím, že další informace budou policisté podávat postupně podle vývoje.

Mrtvé našel jejich syn v mobilheimu.

FOTO: Policie ČR

Pachatelé manželský pár podle policie ubodali 7. ledna v mobilním domě u rybníka v katastru obce Dobešice v části Pazderna. O den později objevil těla rodičů jejich syn. Podezřelí byli v Rumunsku zadržení 18. ledna. Policisté zatím neprozradili motiv činu.