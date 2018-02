„Své příbuzné bez známek života našel v rodinném domku ve Zlíně pětašedesátiletý muž,“ uvedla v úterý ráno mluvčí policie Lenka Javorková. Oznámení na linku tísňového volání dostali policisté v pondělí krátce po půl druhé odpoledne. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vraždy,“ řekla mluvčí.

Policie našla tři mrtvé - šedesátiletou ženu, její čtyřiatřicetiletou dceru a sedmatřicetiletého syna. V průběhu ohledání vyšlo najevo, že ženy a muž zemřeli už před několika týdny, možná měsíci.

Dům, kde našli tři mrtvé lidi.

„Příčinu úmrtí nám objasní nařízená pitva. I dnes budou kriminalisté na případu pracovat a zjišťovat, zda nedošlo ke spáchání násilného trestného činu. Do prověřování byl nasazen maximální počet kriminalistů tak, aby byla tato tragická smrt tří osob co nejdříve objasněna,“ dodala Javorková.

Dlouho nevycházeli



„Teď ráno, když jsem šel do práce, tak už se tady žádní policisté nepohybovali, nezdálo se mi, že by něco nasvědčovalo, že by se tu něco stalo. To večer tady bylo hemžení aut a policistů jedněch přes druhé,“ popsal v úterý situaci na místě muž středních let.

„Je to domek v ulici Amálie Randýskové, myslím, že zrovna na něm je ta deska se jménem, ale raději jsem vůbec nešla kolem. Už se mě ptalo vícero lidí, i novináři slídí, ale vůbec nevím, o koho šlo. Tady jedni sousedi říkali, že mělo jít o manžele, kteří tam žili s maminkou, ale že vycházeli jen málo a poslední dobou že je nebylo vidět snad vůbec,“ přidala se další žena, která ve čtvrti pracuje.

Také další lidé v ulici se přikláněli k verzi, že obyvatelé domu delší dobu nevycházeli, ani tam podle jejich svědectví nechodily návštěvy. Dům, ve kterém k tragédii došlo, je v klidnější části města, asi tři kilometry od centra Zlína.