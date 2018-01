Ze zbavení osobní svobody a těžké újmy na zdraví se před soudem zpovídá čtveřice mužů, třem z nich je mezi 69 a 72 lety. Všem hrozí až 12 let vězení.

Podle obžaloby si únos objednal a zorganizoval 55letý Petr Rázl, který je otcem rodinného přítele unesené. Rázl měl nabídnout dalšímu obžalovanému Václavu Schaidtovi odměnu 30 tisíc korun, aby ženu „podrželi.“ Schaidt nabídl účast na akci Pavlu Hanzálkovi, ten souhlasil a do party přivedl ještě pomocníka Josefa Voštu. Odměnu 30 tisíc korun měl slíbenou každý z nich.

Do akce šli senioři loni 21. ledna ráno, kdy žena odvedla dítě do školky. Ještě před tím si obstarali lepicí pásku a pouta ze sexshopu. Když přicházela ke svému autu, přistoupil k ní podle obžaloby Hanzálek s odznakem městské policie. Řekl, že je od kriminální policie a že má žena jet s nimi k výslechu či podpisu protokolů ohledně drog.

Ženě dali ve voze pouta, měla zavolat příteli, aby odpoledne vyzvedl děti, že ji sebrala kriminálka. Na hlavu jí dali svetr, převázali ho lepicí páskou a odvezli ji do obce Krásný Les.

Únosci měli požadovat milión korun



Ženu v bývalé hájovně hlídali Hanzálek s Voštou. Když se vrátil Schaidt, který měl být v Ústí na schůzce s Rázlem, řekl, že přítel ženy to oznámil policii a akce končí. Hanzálek s Voštou počkali do setmění, pak ženu odvezli zpět do Ústí, kde ji nedaleko bydliště pustili.

Druh ženy soudu popsal, jak mu zavolala, že ji vezou na kriminálku, poté již byl její telefon nedostupný. Po chvíli se obrátil na policisty, ti mu řekli, že u nich žena v žádném případě není. „To už jsem měl velké obavy. Nabýval jsem podezření, že za tím bude někdo jiný,“ uvedl svědek.

Pozdě odpoledne žena zavolala, že je doma. „Tam se mi sesypala, byla v hrozném stavu,“ prohlásil muž. Podle něj mu družka řekla, že si myslela, že za tím jsou peníze. „Říkala, že se jí ptali, kolik máme peněz. Chtěli milión. Prý si mysleli, že máme pěstírnu a máme z toho peníze,“ dodal muž.

Partner ženy u soudu řekl, že Rázl je otcem rodinného kamaráda. Pár s nimi strávil i čas na exotické dovolené. S Rázlovým synem se až do únosu často scházeli.

Žena, která byla po celou dobu držena s uvázaným svetrem přes hlavu, utrpěla podle obžaloby posttraumatickou stresovou poruchu. Dodnes musí navštěvovat psychiatra. Poškozená se u soudu dožaduje odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši přes 490 tisíc korun.