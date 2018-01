Podle obžaloby se měl zakladatel ezoterické školy Poetrie dopustit osminásobného znásilnění svých studentek. Podle některých svědkyň je však na případ takzvaného „odháčkování“ špatně nahlíženo.

„Potkala jsem se s mistrem v soukromém prostoru. Mistr mě vyzval, abych si odložila prádlo. Byla tam Barbora Plášková, aby vše bylo v pořádku. Ona jako svědek, kdyby se mi něco nelíbilo a liturgii jsem případně chtěla přerušit. Pláškové jsem důvěřovala, její přítomnost mi pomohla. Cítila jsem se pohodlně. Nebrala jsem to jako sexuální akt, ale jako tantrickou rituální záležitost. Byla tam nádherná atmosféra, cítila jsem, že je všechno tak, jak má být,“ uvedla v úterý jedna ze svědkyň.

Podle jiných svědkyň a účastnic ezoterických seminářů a neobvyklých terapií však Dobeš zneužíval důvěry mladých žen, kterým „odháčkováním“ sliboval odstranění jejich sexuálních problémů po rozchodu s bývalými partnery.

Problémy způsobené „háčky“

Dobeš ženám tvrdil, že jejich problémy jsou způsobeny tzv. háčky, které v nich měli zanechat expartneři. Háčky pak ženám neumožňovaly plnohodnotný partnerský život. Řada dívek tuto „terapii“ podstupovala dobrovolně, mnohé však přesný význam slova „odháčkování“ podle obžaloby neznaly a krátký pohlavní styk s „mistrem“ byl pro ně nečekaným utrpením. Dodnes mají dle svých slov vážné psychické problémy. Podle znalců se u znásilněných žen projevila posttraumatická stresová porucha.

Zlínský krajský soud potrestal Dobeše v roce 2014 v jeho nepřítomnosti deseti lety vězení, Plášková dostala 9,5 roku. Vrchní soud v Olomouci však projednávání případu vrátil zpět do Zlína. „Vrchní soud krajskému soudu mimo jiné uložil, aby vyslechl některé poškozené, další svědky a znalce. A v tomto duchu bude probíhat následující řízení. Nyní jsme ve stadiu znovudokazování,“ vysvětlila novinářům státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Novináři nebyli po většinu prvního dne jednání do soudní síně vpuštěni. Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová to zdůvodnila ochranou svědkyň, které v úterý vypovídaly.

Obhájci s vyloučením veřejnosti nesouhlasili. „Je velmi důležité, aby veřejnost měla nad trestním řízením kontrolu. To je základní princip demokratického právního státu a toho trestního řízení. V momentě, kdy vyloučíte veřejnost, tak ten dohled veřejnosti absentuje. A může to mít neblahé následky pro celý procesní průběh řízení,“ řekl novinářům obhájce Pláškové Petr Drapák.

Na adresu žen, které vypovídají proti Dobešovi a Pláškové, obhájci uvedli, že jejich verzím nevěří. „Máme za to, že poškozené nejsou, že jsou zhrzené. Myslely si, že budou mít gurua Járu samy pro sebe... Poškozené normálně fungují v životě, nemělo to na ně žádné následky. Mají normálně rodiny, děti, chodí do práce,“ dodal obhájce gurua Járy Michal Krčma.

Odháčkováním mělo projít asi 350 žen

Semináře se konaly na několika místech včetně domu ve Zlíně, na chatě v Beskydech a na statku na Olomoucku. Odháčkováním podle spisu prošlo asi 350 žen. Soud bude pokračovat 26. ledna a 12. února.

Dobeš s Pláškovou se hlavního líčení neúčastní. Oba jsou stíháni jako uprchlí. V květnu 2015 byli zadrženi na Filipínách, kde jsou umístěni v detenčním zařízení. Filipínské úřady sice Dobešovi s Pláškovou zamítly žádost o udělení azylu, oba se však proti jejich rozhodnutí odvolali. Rozhodnutí zatím nepadlo.