Podle státního zástupce Jana Maršálka Bartoš zpochybňoval usmrcování Židů v plynových komorách, holokaust považuje za konspiraci a čísla o obětech za nadsazená.

Bartoš mimo jiné hlásal, že Židé jsou kazitelé světa, mohou za všechno a mají nadvládu nad světem. „Riziko židovské hrozby stále existuje a je třeba mu čelit,“ prohlásil například. Jinde zase měl prohlásit, že „to není žádný zločin popírat holokaust”.

Znalec Josef Zouhar označil Bartoše po prostudování jeho projevů i publikací za antisemitu. „Jako červená nit se v těch publikacích vinul antisemitismus,“ řekl Zouhar. „Pan Bartoš je asi antisemita. Mně to nevadí, ať klidně je, ale vadí mi způsob jeho prezentace,“ dodal a připomněl jeho projevy, na nichž si stoupenci Národní demokracie vzali do rukou šibenice, sám obžalovaný držel v ruce oprátku. „Tento způsob považuji za společensky nepřijatelný,“ řekl Zouhar a přirovnal to k ze samopalu střílejícímu Martinu Konvičkovi, předsedovi Bloku proti islámu.

Rasistické projevy se znaky neonacismu

Bartoš své projevy ale nesměřoval jen proti Židům, nenávistně se vyjadřoval i na adresu uprchlíků: „Nám vadí každý imigrant, nebudeme živit černé hordy!“, „Uprchlíci jsou bojovníci, aby rozvrátili naše národy, jsou to naši nepřátelé!“, „Problém není v islámu, nám vadí všichni imigranti,“ případně „Čmoudi nás ohrožují.”

Adam Bartoš promlouvá na demonstraci proti imigrantům a za vystoupení z EU v roce 2015.

Znalci připomínají Bartošovy projevy třicátá léta minulého století v Německu, označil je za rasistické a dají se podle něj považovat za formu neonacismu. Proti tomu se ozval Bartošův obhájce Robert Cholenský, který chtěl vědět, co je na tom neonacistického a rasistického. Zouhar mimo jiné připomněl, že ze statisíců uprchlíků v Evropě jich je v České republice jen zlomek.

„To je ohlupování lidí, což je jeden z fenoménů neonacismu,“ řekl Zouhar, který připomněl i další z Bartošových hlášek: „Máte týden, abyste se vzpamatovali, jinak začneme jednat. S těmi barbary, co se na nás valí, si to vyřídíme. Můžeme začít tyčemi, ale bylo by dobré to zprofesionalizovat.“ Takové fráze jsou podle Zouhara ze slovníku neonacistů po celé Evropě.

Sám Bartoš obžalobu při předchozím jednání odmítl s tím, že jde o politický proces. Ničeho nezákonného se prý nedopustil, svých slov ani činů nelituje a nikdy je neodvolá. Předseda Národní demokracie zároveň u pražského městského soudu žaluje ministerstvo vnitra kvůli zařazení jeho strany mezi extremistické skupiny.

V minulosti už byl nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za protižidovský text u hrobu zavražděné Anežky Hrůzové.

Bartoše, stejně jako při ostatních jeho soudních kauzách, přišel podpořit prezidentský kandidát Petr Hannig.

V případě odsouzení může Bartoš strávit až tři roky za mřížemi.