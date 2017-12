Teenageři ujížděli policii v kradených BMW, zastavil je zátaras z popelářského auta

Z autosalonu v rakouském Grazu zmizely v noci na úterý dva luxusní vozy BMW 530, každý v hodnotě asi 1,8 miliónu korun. Zloději s nimi směřovali přes Česko do Polska, ale dojeli pouze do Krkonoš. V Harrachově si jich v úterý všimli policisté, a i přesto, že se mladí řidiči (17 a 19 let) snažili ujet, byli zadrženi. Nyní jim hrozí až šest let vězení za zločin podílnictví a násilí vůči úřední osobě.