Vébr o více než třicet let staršího Litevce ubodal letos v květnu v jeho příbytku za hřbitovní zdí v pražských Stodůlkách.

Po dvoudenním společném popíjení se muži pohádali, starší muž se měl údajně „navážet“ do Vébrovy rodiny. „Pak na mě vytáhl nůž a zaútočil na mě. Tak jsem ho odzbrojil a začali jsme se bít na zemi,“ popisoval Vébr osudný den.

Vladimír Vébr u soudu

FOTO: Marek Bádal, Novinky

Vébrovi se nakonec podařilo uchopit Litevcův lovecký nůž, kterým soka několikrát bodl a řízl do zad a krku. Vébr muži mimo jiné dvakrát přeťal krkavici. Litevec zraněním na místě podlehl.

Dvě a půl promile v krvi



Vébr si prý kvůli opilosti na bodání vůbec nepamatuje. V krvi měl necelé dvě a půl promile.

Po činu odjel za známými do Bohnic, kde v pití pokračoval. Nakonec se v něm hnulo svědomí a šel se přihlásit na policii. Na dotaz soudkyně, co jej k tomu vedlo, Vébr odpověděl: „Já sám jsem se k tomu vedl, vždyť je to správná věc, že jo.“

Obžalovaný se v minulosti kvůli alkoholu léčil v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Ze začátku prý opilci pohrdal, když ale skončil na ulici, neměl podle svých slov na vybranou.

Od soudu mladík dostal spolu s vězením i desetiletý zákaz pobytu na území hlavního města. Měl by začít platit po vykonání trestu.