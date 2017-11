Klíčovou roli sehrál podle Obvodního soudu pro Prahu 1 videozáznam z kamer ve vestibulu metra i částečné doznání obou bratrů. „O skutkových okolnostech soud nemá pochyb,“ uvedla soudkyně Vlasta Langhammerová.

Smetanovi útok připustili, mohl podle nich za to ale poškozený, který se měl nelichotivě vyjádřit o jejich matce. „Je nepřípustné, neadekvátní a neakceptovatelné, aby na slovní útok (obžalovaní) reagovali takovým způsobem,“ dodala.

Bratři se hájili mimo jiné tím, že byli opilí. „I přes ten alkohol - že do hlavy se nekope, to víme všichni. I dítě ve škole to ví,“ zdůraznila soudkyně. Oba bratři byli v době útoku ve zkušební době po předchozím odsouzení za krádeže a mohli by tak dostat nepodmíněné tresty.

Soudkyně ale nakonec zvolila podmínku, především kvůli věku obou obžalovaných. „Není cílem obžalované eliminovat ze společnosti. Nevěděli by pak, jak fungovat dál. Trest je má vést k tomu, aby to pochopili,“ odůvodnila tresty Langhammerová. Smetanovi mají také poškozenému zaplatit škodu ve výši 9 100 korun.

Vyrazili mu dva zuby

Bratři Smetanovi napadli počátkem června ve stanici metra Muzeum o patnáct let staršího muže, který je napomenul, aby se chovali slušněji. Na policii vypověděl, že bratři byli pod vlivem nějaké látky. Muže se prý otázali: „Co čumíš?“ na což jim odpověděl, aby neřvali a chovali se slušně.

Bratři mu podle jeho slov odvětili: „Cos to řek? Cos to řek?“ Pak se začali strkat a mladíci zasypali muže ranami pěstí. Když spadl na zem ještě jej Jaroslav Smetana kopl do obličeje. Když pak muž vstal, bratři mu uštědřili další rány. Útokem mladíci muži vyrazili dva zuby, další uvolnili. Muž utrpěl také četné pohmožděniny v obličeji.

Podle Miloslava to bylo trochu jinak. Přiznali, že byli opilí a že byli hlučnější. Útok ale podle něj vyprovokoval poškozený. „Pán řekl něco, co se mi příčí: ‚Která kun*a vás vychovávala?‘. Tak jsme se na něj zaměřili,“ uvedl starší z obou bratrů. „Bouchlo to ve mně, tak jsem ho prásknul. I když jsem to přehnal, tak si to zasloužil,“ dodal.

Podobně to viděl i jeho mladší sourozenec. „Určitě se cítím vinen, nemuseli jsme to takhle přepísknout. Na druhou stranu se mi také nelíbilo chování pana poškozeného. Nedokázal jsem to přenést přes kůži, co řekl o mamce,“ řekl Jaroslav. Poškozený na policii uvedl, že nejhorší, co jim mohl říct bylo ‚Jdi ode mně, ty smažko.‘ Po přehrání videozáznamu z kamer v metru obžalovaní uznali, že byli asi opilejší, než si mysleli.

Vyměnili si oblečení, „aby je nikdo nepoznal“

Po necelých dvou minutách mladíci z místa činu odběhli. Cestou si vyměnili mikiny a čepici, prý proto, aby je nikdo nepoznal. Policie sourozeneckou dvojici dopadla zhruba o tři neděle později a týden po zveřejnění žádosti o pomoc při pátrání. Mladíci se na policii k činu přiznali. Uvedli, že přijeli do Prahy za zábavou a v útoku i jejich chování prý sehrál svou roli alkohol. „Vypili jsme lahev whisky a nějaká piva,“ vypověděl Miloslav Smetana.

Právě zneužívání alkoholu zdůraznila soudkyně Langhammerová ve svém odůvodnění, když bratrům kladla na srdce, aby se ve zkušební době zdrželi páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu. „Pokud neumíte pít, tak nepijte,“ uvedla soudkyně.

Kolemstojící nereagovali

Ta se zároveň pozastavila nad tím, že na perónu mezi lidmi se našli pouze dvě osoby, které se nějakým způsobem snažili napadenému muži pomoci. „Ostatní širší snahu poškozenému pomoci neměli,“ konstatovala Langhammerová.

Tento jev ostatně není bohužel nijak neobvyklý. Podobně jako při nedávném napadení šestatřicetiletého programátora skupinou olomouckých fotbalových chuligánů, kteří mu měli nadávat, vymačkat mu citrón na hlavu, a nakonec jej strhnout ze sedačky a kopat do něj [celá zpráva]. Útok byl motivován barvou pleti muže. Napadený po incidentu vyjádřil zklamání, že nejen že mu nikdo ze spolucestujících nepomohl ani se ho nezastal, ale také většina lidí odmítla svědectví.