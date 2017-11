Lobbista Dalík tráví posledních pár hodin na svobodě, pak musí do vězení

Odsouzený lobbista Marek Dalík do pondělích 16 hodin musí nastoupit do ruzyňské věznice. Má si odpykat pětiletý trest v souvislosti s nákupem vojenských vozidel Pandur. Dalík podal proti odsuzujícímu rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá na nástup trestu vliv.