O alarmujícím případu Právo informovalo před několika měsíci. Tehdy dětská lékařka iniciovala zákrok soudu, po kterém byly děti předány otci s tím, že u matky jim hrozí smrt. Pediatrička, kterou podpořila psycholožka dětí, měla podezření, že matka trpí vzácným Münchhausenovým syndromem by proxy. Při něm pečující osoba, zejména matka, předstírá, zesiluje nebo uměle u dítěte navozuje zdravotní obtíže.

Pak se dožaduje lékařské péče, která je pro dítě zbytečná, nepříjemná, a i bolestivá. Tím eliminuje dítěti kontakt se zbytkem rodiny či vrstevníky a brání mu v běžných aktivitách. Protože matka byla podezřelá z týrání, děti putovaly k otci.

To je velice zvláštní postup, u případu týrání dětí platilo, že je potřeba znalecký posudek zpracovat. bývalý státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

Tam se podle zpráv dvou psycholožek uťápnuté, ustrašené a vyhublé děti proměnily v kluky, kteří se nebáli vrstevníků, začali běhat a začali se přibližovat psychické i fyzické úrovni odpovídající jejich věku.

Státní zastupitelství však po několika měsících vyšetřování odložilo s tím, že žádné týrání nebylo. Státní zástupkyně tak rozhodla zejména poté, co týrání popřela matka a její příbuzní. Znalecký posudek z psychiatrie, který by mohl možnou duševní poruchu odhalit, nepotřebovala.

Jednání se táhlo

„To je velice zvláštní postup, u případu týrání dětí platilo, že je potřeba znalecký posudek zpracovat,“ řekl Právu bývalý státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství na dotaz, zda je takový postup standardní. Děti poté musely zpět k matce, přičemž kroměřížská sociálka neváhala na otce, který zrovna vezl děti na logopedii, poslat policii.

Dlouhé měsíce pak ležel na kroměřížském soudu návrh otce na to, aby děti byly svěřeny do jeho péče. Soudkyně Ivana Koutná nakonec jednání nařídila na začátek září. Měla rozhodnout o změně péče a také o tom, kam starší z hochů nastoupí do školy, neboť otec preferoval Montessori školu v Brně, která by hochovi s mnoha vzdělávacími problémy vyhovovala i podle závěrů pedagogicko-psychologické poradny.

Při jednání soudkyně nejprve několik hodin rekapitulovala spis a podivovala se nad tím, kolik listin má ve svém spisu založeno dvakrát, nebo dokonce třikrát, a upozorňovala na to, kolik nevyžádaných zpráv, tedy těch, o které soud sám nepožádal, tam má od různých odborníků.

Lékařské či psychologické zprávy dodal buď otec hochů, nebo se na soud obraceli sami odborníci s apelem, aby soud hleděl především na zájem dětí.

„Chlapec se do školy těší, ale jen tam, kam chodil na kroužky,“ stálo ve zprávě pedagogicko-psychologické poradny. Na kroužky chodil hoch do Montessori přípravky v Brně. Soudkyně se ovšem rozhodla vyslyšet názor matky a sociálky a rozhodla, že lépe mu bude ve škole v Kroměříži, kde bydlí matka.

Soud rozhodl bez znalce

OSPOD, který by měl hájit zájem dítěte, ovšem nemohl vědět, co si hoch přeje. „Pohovor s chlapcem se neuskutečnil, protože tento odmítal s opatrovnicí komunikovat a plakal,“ přiznala soudkyně.

Otevřeně vyjadřuje, že k matce nechce jít, řešil s bratrem, že by bylo lepší, když budou zlobit, aby je odnesl čert. psycholožka

Na konci října pak kroměřížský soud rozhodl, že návrh na to, aby kluci přešli do péče otce, kde přitom za několik měsíců oba udělali obrovský skok dopředu ve svém vývoji, se zamítá. Návrh na to, aby stav dětí posoudil znalec, soudkyně ignorovala. Přitom chlapci si za poslední měsíce prožili hned několik životních turbulencí. Jedinou změnu soud učinil ve výživném a otci nakázal platit víc peněz.

Sluchu soudkyně nepopřála ani psycholožce obou hochů. „Lze s vysokou mírou pravděpodobnosti hovořit o tom, že výchovná péče matky se vyznačovala zanedbáváním dítěte z její strany a dále pro ni byla zřejmě charakteristická chudost podnětů ve výchovném prostředí,“ napsala psycholožka do posudku na staršího hocha.

Při pohovoru s ní přitom na zmínku o mamince reagoval velmi negativně. „Otevřeně vyjadřuje, že k matce nechce jít, řešil s bratrem, že by bylo lepší, když budou zlobit, aby je odnesl čert,“ zachytila psycholožka přání dětí, které před matkou preferovali čerta.

Odůvodnění? Žádný spěch

Matka hned poté, co jí musel otec děti vrátit, kluky odhlásila od dětské lékařky, která na možné týrání upozornila. Podle výpisu ze zdravotní pojišťovny navíc otec zjistil, že matka byla s dětmi už na několika vyšetřeních v nemocnici. Právě nadměrné zatěžování dětí lékařskou péčí se smyšlenými problémy je přitom jeden ze znaků zmiňované duševní nemoci.

Otec nyní své naděje upírá k odvolacímu Krajskému soud ve Zlíně. Nejdřív ale musí počkat na odůvodnění rozsudku. Čekání se přitom může natáhnout i na několik měsíců, už pro odůvodnění rozsudku ohledně výběru školy, který měl pouhé čtyři strany, si totiž soudkyně vyžádala možnost překročit zákonnou lhůtu, která činí třicet dnů.