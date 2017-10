Bývalému studentovi medicíny snížil soud trest za vraždu matky a bratra

Olomoucký vrchní soud v pondělí snížil trest šestadvacetiletému muži za vraždu jeho matky a mentálně postiženého bratra v Jihlavě o dva roky na 18 let. Odvolací soud při ukládání trestu zohlednil to, že muž nebyl dosud trestán, ale i to, že se k činu doznal.