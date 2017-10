Byl v cizinecké legii, teď kvůli bludům míří do detence

Francouzské úřady letos v dubnu vyhostily do Česka Antonína M. (40) z Kroměřížska, který sloužil ve Francouzské cizinecké legii a posledních osm let strávil ve vězení za pokus o vraždu. V násilí pokračoval i po deportaci na Moravě, fyzicky napadl svou matku se sestrou. Skončil ve vazbě, ale na rozdíl od své francouzské anabáze odsouzen do vězení nebyl. Lékaři totiž zjistili, že již roky trpí vážnou psychickou poruchou. Po zadržení si totiž vyrval kartáčkem na zuby levé oko.