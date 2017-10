Tragédie se stala loni v polovině listopadu v jednom z azylových bytů v Brně, kde žila matka s dalšími dvěma dětmi a druhem. „Chlapeček neustále plakal a obžalovaná ho nemohla utišit. Z jeho pláče byla nervózní a vyčerpaná, potřebovala se starat o svoje další děti a o domácnost. Proto dítě úmyslně napadla velkou intenzitou,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Je vyloučeno, aby zranění dítěte způsobila jiná osoba než obžalovaná. soudkyně

„Nikdy bych svému synovi neublížila, je mi to hrozně líto. Myslím, že jsem to nezavinila,“ řekla před soudem žena a dál odmítla vypovídat. Její advokát spekuloval, že dítě mohl zabít kdokoli. Do bytu se mohl dostat tajemný pachatel. Chlapečka prý mohl zavraždit i druh obžalované, neboť dítě nebylo jeho. Muž byl ale prokazatelně v té době v zaměstnání.

„Je vyloučeno, aby zranění dítěte způsobila jiná osoba než obžalovaná. Není ani náznak, že by se tam měla pohybovat jiná osoba, a nemohl to být ani druh obžalované,“ neměla pro takovou obhajobu pochopení předsedkyně senátu Dagmar Bordovská.

Uvažovala o adopci



Podle znalců dítě zemřelo po působení tupého násilí do oblasti hlavy, kdy nastala zlomenina klenby lebeční, následně zhmoždění a otok mozku. „Mohlo to být tak, že dítětem pachatel udeřil například o konferenční stolek nebo kuchyňskou linku. Takové zranění si nemohlo dítě způsobit samo,“ zdůraznili znalci.

Matka přitom měla možnost dát dítě k adopci, protože už před porodem se obávala, že péči o tři děti nezvládne. Zvažovala i jeho umístění do Klokánku, nakonec si ale chlapečka odnesla domů.

Za vraždu jí hrozilo dvacet let vězení nebo výjimečný trest, uložených 15 let je na samé spodní hranici trestní sazby. Obhájce přesto na místě podal odvolání, případem se tak bude ještě zabývat Vrchní soud v Olomouci.