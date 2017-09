Reflexní prvky nejsou spása. Mrtvých chodců na silnicích letos moc neubylo

Při chůzi po silnici mimo obec v noci, a za špatné viditelnosti i ve dne, musejí mít lidé na sobě reflexní vesty či pásky. Tato povinnost platí v Česku už devatenáct měsíců, přesto smrtelných nehod chodců moc neubylo. Dokládá to policejní statistika, podle níž za letošní leden až srpen zahynulo na silnicích 59 chodců, jen o čtyři méně než za stejné loňské období. Samotní chodci ale zavinili pouze šest smrtelných dopravních nehod. Do svědomí by si tedy měli sáhnout především řidiči.