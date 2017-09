Advokát Pacovský je strýcem Roberta Pacovského, který soudil Ratha v kauze údajného ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Rath byl odsouzen k 8,5 roku vězení, verdikt ale zrušil pražský vrchní soud a případ se tak vrací ke Krajskému soudu v Praze.

Pacovský před dvěma lety souhlasil s obhajobou Davida Ratha, o dva dny později mu ale plnou moc vypověděl. Potud se oba shodují. Dál už každý tvrdí něco jiného. Podle Pacovského jej kontaktoval bývalý senátor a Rathův náměstek z ministerstva zdravotnictví Vladimír Dryml s tím, že by Rath chtěl využít jeho služeb. „Chápal jsem to tak, že se jedná o tu další kauzu, která byla ve fázi policejního vyšetřování,“ uvedl ve středu advokát.

Sešel se proto s Rathem a jeho tehdejšími obhájci Adamem Černým a Romanem Jelínkem. Těm posléze Rath vypověděl plnou moc, prý proto, že Pacovský chtěl pracovat sám. V den jednání ale soudu přišel email od Pacovského, ve kterém plnou moc Rathovi vypověděl, protože měl za to, že se jedná o jiný případ. Kvůli průtahům ze strany Ratha totiž soud úplatkářskou kauzu rozdělil na dvě části a jedna z nich tak dostala novou spisovou značku. Soudu tak nezbylo než Rathovi přidělit advokáta ex offo.

To, že je neschopný advokát a má neschopnou kancelář, není můj problém David Rath o svém bývalém obhájci Pacovském

Pacovský se pak do médií vyjádřil, že byl Rathem obelhán. „Začal jsem se o tom s tiskem bavit až v červenci v reakci na tvrzení žalobce, že jde o spiknutí rodiny Pacovských,“ konstatoval ve středu u soudu Pacovský.

„Poškodil mě, nepostupoval podle pravidel, která jsou kladena na advokáty,“ reagoval Rath. „Doktor Pacovský měl dvě možnosti. Buď říct: ‚Ano, beru to na sebe, omlouvám se.‘ Jako správný chlap. Nebo být za blbce. Vydal se cestou, že je takový popletený dobrák,” dodal.

Pacovský: Rath by se měl omluvit



Rath se také pozastavil nad logikou Pacovského tvrzení, že měl za to, že jde o jinou kauzu. „Pokud má týden do rozsudku, nebudu řešit věc, která ještě není u soudu. To je, jako kdybyste umíral na rakovinu a přišel za vámi doktor, že vám ošetří hnisavý palec,“ přirovnal bývalý hejtman.

„To, že je neschopný advokát a má neschopnou kancelář, není můj problém,“ zakončil komentář k Pacovskému Rath. Na to reagoval Pacovský slovy: „Věřím, že se mi pan žalobce za své výroky, tak jako požaduje po jiných, omluví.“

Bývalý obhájce Davida Ratha Michal Pacovský a jeho obhájkyně u soudu, kde se Rath dožaduje po Pacovském peněz a omluvy.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Rath dva roky starou věc vidí jinak. Podle něj to byl naopak Pacovský, který kontaktoval Drymla s tím, že by exhejtmanovi rád pomohl. „Chtěl převzít věc s tím, že to má dělat jen on a že bych měl vypovědět plnou moc svým obhájcům. Že tam chce být sám. Nelíbilo se mu, že ta obhajoba je vedena konfrontačně,“ prohlásil Rath s tím, že mu to vůči Černému s Jelínkem nepřišlo fér, protože s ním prožili nejkomplikovanější doby procesu.

Deset miliónů za obhajobu



Podle Ratha si za obhajobu Pacovský řekl o 10 miliónů korun. Nechtěl prý na to smlouvu s tím, že je ze staré školy a že bude stačit, když si potřesou rukou jako chlapi. Rath mu prý odvětit, že s tím nemá problém, ale že deseti milióny nedisponuje. Ty měl dostat po skončení dědického řízení po smrti otce.

Nakonec se na právním zastoupení dohodli. Vypovězení plné moci ze strany Pacovského Ratha prý překvapilo. „Vypovědění moci mi oznámil jeho synovec u hlavního líčení,“ konstatoval Rath.

„Soudce Pacovský byl zjevně naštvaný, odsekával, choval se hostilně, na základě dopisu, podle kterého jsem měl udělat podvod na jeho strýce,“ vzpomínal Rath a zmínil i „extrémní mediální zátěž“. „Byť jsem myslím odolný, máloco se mnou pohne, tak tohle bylo hodně nepříjemné,“ uvedl s tím, že média z něj udělala šaška, který soudní jednání schválně zdržuje.

Soud o žalobě Ratha na advokáta Pacovského rozhodne v listopadu.