Incident, který trval několik minut, se stal v ostravské městské čtvrti Nová Ves ve středu po půl desáté večer, když žena již spala. Probudilo ji hlasité bouchání do dveří a křik.

Chvíli jsme se přetahovali přes dveře, jenže on byl silný chlap. seniorka

„Zavřela jsem se v obývacím pokoji a volala jsem policii, která ale dlouho nejela,“ řekla žena. Ve chvíli, kdy agresivní muž rozbil skleněné okénko ve vstupních dveřích a dostal se do předsíně, volala podle svých slov na policii podruhé. „Tam mi řekli, že už jedou na místo,“ konstatovala.

Žena, která se zloději bránila s nožem v ruce.

FOTO: Aleš Honus, Právo

V té chvíli se ale muž již začal dobývat do obývacího pokoje. Žena se mezitím vyzbrojila nožem, pro který si zašla do kuchyně.

„Byl neuvěřitelně sprostý a pořád nadával, že mě zabije. Kdyby se na mne dostal, tak už tady možná nejsem. Myslím si, že byl zfetovaný. Chvíli jsme se přetahovali přes dveře, jenže on byl silný chlap a já jsem ty dveře neudržela. Jak byly pootevřené, bodla jsem ho a hned jsem je zase přibouchla. Čekala jsem, že mi ty dveře rozmlátí. Ale najednou bylo ticho. Já jsem se neodvážila otevřít. Pak přijela policie a začala vyšetřovat,“ řekla žena.

Sekal jí trávník



To, že muž již nežije, se dozvěděla až mnohem později. „Je mi to líto, ale kdyby se vrátil čas, udělala bych to znovu. Měla jsem opravdu strach o život,“ řekla.

Dveře, které zloděj rozbil.

FOTO: Aleš Honus, Právo

S agresivním mužem se podle svých slov nesetkala poprvé. Poznala se s ním již před časem, kdy se nabídl, že jí poseká trávník na zahradě. Pak ji navštívil ještě jednou. „Já hloupá jsem mu otevřela a on se mnou praštil o zem a křičel, že chce peníze. Musela jsem tehdy do nemocnice, protože jsem měla zlomený nos,“ řekla žena, která se po středečním večeru bude vzpamatovávat ještě dlouho.

Jak uvedla mluvčí policie Lenka Sikorová, kriminalisté ještě v nočních hodinách zahájili úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví s následkem smrti.

„Čin však bude s největší pravděpodobností překvalifikován,“ dodala mluvčí. Odmítla přímo říci, zda půjde o nutnou obranu, ale je to velmi pravděpodobné. [celá zpráva]