Ke zraněnému muži na jedné z ubytoven na Pražském Předměstí v Hradci Králové vyjížděli záchranáři a policisté v neděli odpoledne.

„Na místě našli 55letého muže, který měl dvě bodné rány, a jeho dvaapadesátiletou přítelkyni. Oba pod vlivem alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová s dovětkem, že žena nadýchala 3,3 a muž 2,6 promile alkoholu.

„Zraněný byl okamžitě převezen do hradecké fakultní nemocnice a jeho družka na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Následující den se žena u výslechu k napadení přiznala a uvedla, že měli slovní rozepři, kdy ji měl druh obviňovat z nevěry. Vzala si nůž, se kterým ho bodla nejdříve do ruky, a protože nepřestal, bodla ho ještě do zad,“ doplnila Kormošová.

Na základě lékařské zprávy muž utrpěl těžké zranění, a proto byla jeho družka obviněna ze zločinu těžké ublížení na zdraví, za což ji hrozí trest odnětí svobody od tří do 10 let. Stíhána je na svobodě.