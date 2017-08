Elegán, o jehož dalším pobytu ve vazbě již soud rozhodl, přišel k jednání dokonale upraven. Červené ponožky v hnědých polobotkách dokonale ladily s červeným šátkem v rozhalence sněhobílé košile pod módním sakem. Černé vlasy pečlivě upravené. A zatímco každý stylista by měl z elegantního muže bezpochyby radost, jinak to viděla obžaloba a také korunní svědkyně, jedna z mnoha dívek, se kterými Willy, jak mu ve výpovědích říkaly, chodil.

Mladík se základním vzděláním žil v Bílovicích nad Svitavou, později se s rodiči přestěhoval do Španělska. Podle obžaloby, kterou přednesla státní zástupkyně Yveta Eichlerová, měl psychicky a fyzicky týrat především v roce 2015 v ČR a později i ve Španělsku svou tehdejší o rok mladší přítelkyni.

Mladou ženu měl bít do různých částí těla v soukromí i na veřejnosti, ponižovat ji mimo jiné i tím, že jí ostříhal vlasy, sebral jí mobil, zavíral ji doma, vyhrožoval, vydíral. Ponižoval ji třeba i tím, že pokud s ní měl pohlavní styk, tak pouze anální, protože, jak říkal, je „tak hnusná”, že to s ní jinak dělat nemůže.

Jedna z poškozených skončila na psychiatrické klinice



Mladík, který v Česku pracoval jako sanitář, zásadně nepije alkohol a nepožívá drogy a ve Španělsku prý studuje večerní střední školu, odmítl u soudu vypovídat.

Z výpovědi pro vyšetřovatele, která byla u soudu přečtena, však vyplývá, že obvinění považuje za výmysly a mstu dívky, pro kterou byl prvním mužem, která kvůli němu dokonce utekla od rozvádějících se rodičů a kterou prý nejvíc rozčilovalo, že měl nejen jiné známosti, ale i to, že měl jméno bývalé lásky, jež se shodou okolností jmenuje stejně jako poškozená, vytetováno na těle.

„Řeči o bití, to jsou samý blbosti, je to lež. A pokud jde o znásilnění análním sexem, tak to je taky nesmysl. Vždyť, když se nad tím člověk zamyslí, tak to ani nejde,“ uvedl do protokolu Böd.

William Sebastian Böd zjevně dokázal okouzlit řadu žen. Zda se k nim i kouzelně choval, nebo zda je skutečně týral, rozhodne až soud.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Ovšem i další svědkyně, které elegantního mladíka poznaly blíže, se vyjadřovaly podobně jako poškozená. Ta opakovaně přiznávala, že do muže, jenž se v okolí vydával za medika či studenta umění, byla bezhlavě zamilovaná a i přes všechna ponížení mu byla schopna leccos odpustit.

„Bil mě do břicha i na veřejnosti. Už jsem dokonce dokázala někdy včas stáhnout břicho, aby to tak nebolelo,” vypověděla mimo jiné další mladá žena, jejíž zkušenosti se u soudu četly. Ta však naštěstí neskončila na psychiatrické klinice s posttraumatickou stresovou poruchou, se kterou se dodnes léčí hlavní poškozená. Nicméně i tato svědkyně vyhledala kvůli vztahu s „Willim“ psycholožku a nějaký čas jí trvalo, než ztratila strach z lidí a než mohla zase klidně spát. Jednání, ve kterém obžalovanému hrozí až 12 let vězení, bude pokračovat dalšími svědeckými výpověďmi.