„Mezi ČD a pozůstalými byla uzavřena mimosoudní dohoda o náhradě újem. České dráhy uveřejnily na svém webu omluvu, která je výrazem naší velké lítosti nad tragédií, a prosíme média, aby tato událost nebyla s ohledem na pozůstalé předmětem medializace,“ sdělila mluvčí ČD Monika Bezuchová.

Společnost České dráhy na svém webu uvedla, že „jakožto provozovatel drážní dopravy, je odpovědná za tragickou událost, k níž došlo 24. července 2016 při jízdě vlaku R884. Hluboce toho litujeme a soucítíme s pozůstalými.“

Zároveň ČD dodaly, že začaly přijímat opatření, aby podobné nehodě ve starších vlacích zabránily.

Návrh na obžalobu



Státní zastupitelství v pondělí informovalo, že policisté navrhli kvůli případu obžalovat z trestného činu usmrcení z nedbalosti dvě zaměstnankyně Českých drah.

Obžalovány by podle policistů měly být vedoucí vlakové čety a průvodčí vlaku. Obě ženy podle nich při vypravování vlaku porušily drážní předpisy. Zaměstnankyním ČD hrozí až šest let vězení. „Spis mám na stole. Rozhodnout o podání, či nepodání obžaloby bych chtěl do týdne,“ uvedl v pondělí státní zástupce Jaroslav Rašendorfer. Ženám hrozí až šestiletý trest vězení.