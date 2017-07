„Při průjezdu ostré pravotočivé zatáčky u bývalého hostince nezvládl řízení, přejel do protisměru a poté vlevo mimo komunikaci. Rozjeté vozidlo narazilo do popelnice a poté do zaparkovaného osobního automobilu Opel Corsa. Vlivem nárazu byl opel otočen o 180 stupňů, přičemž polámal pět okrasných stromků a byl odhozen na rodinný dům,“ řekl Právu v pondělí policejní mluvčí František Kořínek.

BMW podle něj pokračovalo dál, porazilo dopravní značku a poté narazilo do zaparkovaného automobilu Škoda Rapid. „Následně přední částí narazilo do okapového svodu rodinného domu a zastavilo se,“ uvedl mluvčí.

Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. „Dechové zkoušce na přítomnost alkoholu i odbornému lékařskému vyšetření se řidič odmítl podrobit. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal Kořínek s tím, že policisté po prohlídce všech tří poškozených vozidel na místě zadrželi jejich osvědčení o registraci.

Z nehody vyvázl řidič bez zranění

FOTO: Policie ČR