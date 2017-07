Manželka bývalého premiéra za ODS Petra Nečase je obžalovaná před Obvodním soudem pro Prahu 1 se třemi bývalými vysokými vojenskými důstojníky. Posledně ji omluvil její advokát Eduard Bruna, přičemž Nečasová ale nesouhlasila, aby se pokračovalo bez ní. Soud tedy odročil jednání na září.

Hlavní líčení se mělo konat 5. až 8. června, soudkyně Pavla Hájková měla původně od Nečasové lékařskou zprávu, která doporučovala pro jmenovanou klidový režim. Jenže pak se obžalovaná někdejší šéfka sekretariátu Nečase objevila na veřejnosti. O necelý týden později ji zachytili fotografové na oslavě narozenin Václava Klause na pražské Hanspaulce.

„Tato událost vzbudila pochybnosti, takže jsem přizvala soudního znalce. Považuji to v tomto případě zcela namístě,“ řekla v úterý Právu soudkyně Hájková.

Znalec dostal čas do konce srpna, z jeho vyjádření prý vyplývá, že by vypracování odpovědí na dotazy soudu měl stihnout. Nečasové může dát odborník za pravdu, v opačném případě jí podle Hájkové hrozí vazební stíhání. „Pokud znalec odpoví, že byl obžalovaný schopen účastnit se hlavního líčení, pro mě to znamená, že se vyhýbal hlavnímu líčení,“ dodala soudkyně s tím, že se může jednat o důvod, proč někoho poslat do vazby.

Častější přestávky

Soudní znalec dostal za úkol odpovědět například na otázku, zda byla Jana Nečasová v době, kdy mělo být hlavní líčení, schopná dorazit k soudu. Lékař při tom bude vycházet ze zdravotní dokumentace.

Další otázkou soudkyně je, jaký je výhled do budoucna. Hájkovou zajímá, zda lze počítat se zářijovým termínem, který nařídila. Také podle ní lze počítat s opatřeními u soudu vzhledem ke zdravotnímu stavu obžalované, jako jsou například častější přestávky nebo možnost, aby u výpovědi nemusela stát, a podobně.

Kromě Nečasové jsou obžalovaní dva exšéfové vojenské tajné služby Ondrej Páleník a Milan Kovanda a bývalý zpravodajec Jan Pohůnek. Podle vyšetřovatelů je v roce 2012 úkolovala tehdy ještě coby Nagyová z pozice šéfky kabinetu premiéra Nečase, aby sledovali jeho manželku. Po policejním zásahu na Úřadu vlády v červnu 2013 a vypuknutí celé aféry padla Nečasova vláda, expremiér se později s Janou Nagyovou oženil.

Manžele Nečasovy čeká na prvním pražském obvodu také ve čtvrtek soudní jednání, otevřít by se měl případ takzvaných poslaneckých trafik a údajně nezdaněných darů. Obžalovaný je také bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Soud v tomto hlavním líčení zatím žádnou omluvenku nemá.