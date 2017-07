Celé tragédii přihlížela i osmačtyřicetiletá přítelkyně oběti.

„Oslavovali jsme u nich Silvestra. Den předtím, v pátek, byli oni u mě na návštěvě. Hrál jsem jim na kytaru a zpíval. Ze začátku se mnou oba zpívali, pak se ale začali hádat. Zapletl jsem se do toho. Vím z dřívějška, že je v opilosti agresivní. Tak mě napadlo, že ho postraším, položil jsem na stůl kuchyňský nůž a ukázal na něj. Myslel jsem, že mu to došlo. Chvíli byl klid, pak to ale začalo nanovo. A to už jsem i pak od něj dostal ránu pěstí do oka,“ popisoval v úterý před soudem obžalovaný muž.

V „afektu a šoku” se pak prý senior chopil nože. Jedna z ran šla přímo do srdce a zraněný muž i přes poskytnutou pomoc na místě zemřel.

„Jen jsem se bránil. Bál jsem se, že mě dobije. Vím, že jsem ho jednou bodl. O dalších bodnutích nic nevím. Myslel jsem si, že je to jen lehké zranění. V žádném případě jsem ho nechtěl zabít. Bylo to hrozné neštěstí. Je mi to moc líto. Kdyby to šlo vrátit, dal bych za to i svůj život,“ líčil soudu důchodce.

Soudu také řekl, že podle něj jeho známý hodně žárlil na svou starší přítelkyni. „Asi žárlil i na mě. Ona mu na té oslavě toho Silvestra i řekla, že už je hodně opilý, takže půjde pryč bez něj sama, ať zůstane doma. Asi ho to hodně rozčiílilo,“ řekl soudu muž.

„Znali jsme se asi pět let. Já jsem jim vždy pomáhal, přišlo mi, že jsou na tom špatně, že jsou chudí. On platil alimenty na děti. Neměli jsme mezi sebou žádné problémy. A ani já jsem nikdy nikoho nenapadl – ani v opilosti,“ vysvětloval soudu muž.

Ostravský krajský soud se bude případem zabývat až do čtvrtka 13. července. Není ale ještě jisté, zda také padne rozsudek.