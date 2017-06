Žena porodila loni v březnu v garsonce svého bratra poté, co své těhotenství tajila, ačkoliv o něm minimálně od léta věděla. Dítě se narodilo zdravé a schopné dalšího života. Žena novorozeně zabalila do ručníku a dala do igelitové tašky, kterou zavázala na uzel. Poté se osprchovala, zakrvácenou košili a prostěradlo vyhodila do popelnice a vytřela krvavé stopy.

Pak vzala igelitku s dítětem a odnesla ji asi jeden a půl kilometru daleko k poli, kde tašku odložila do křoví. Podle své výpovědi předpokládala, že dítě někdo uslyší, najde ho a vezme si ho. Tašku objevil až o měsíc později nedaleko pracující traktorista. Podle pitvy mělo dítě zlomenou spánkovou a temenní kost a pohmožděninu mozku, což vedlo k úmrtí.

Otcem dítěte měl být přítel obžalované, se kterým se ale tři měsíce před porodem rozešla. Žena jak u ústeckého, tak i u odvolacího soudu tvrdila, že vraždu dítěte neplánovala.

„Nebylo to úmyslný ani plánovaný, je mi líto, jak to dopadlo. Nejsem schopná vysvětlit, v jakém rozrušení jsem se nacházela,“ prohlásila v úterý obžalovaná. „Jsem matka a mám dvě děti, který miluju, vždycky jsem se o ně řádně starala. Nepřeju si nic jinýho než být doma se svými dětmi,“ dodala.

Státní zástupkyně se odvolala především kvůli výši trestu, který jí přišel příliš mírný, a navrhla trest nejméně sedmnáct let vězení. Například kvůli tomu, že podle znalců žena po porodu nebyla rozrušená a chovala se normálně. Trest by měl být podle žalobce vyšší i kvůli zlomeným kostem a pohmoždění mozku. Soudní znalci ale nedokázali s jistotou určit, že zranění miminku způsobila obžalovaná, soudy se proto držely zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného – pozn. red.)

Kladivo na čarodějnice a odřené koleno



Na druhou stranu advokát obžalované Viktor Klíma pojal odvolání zeširoka a poněkud neobvykle. Hned zkraje předal soudu jako listinný důkaz článek s názvem „Proč některá zvířata zabíjejí své potomky?“ v podstatě bez dalšího dovysvětlení. V Klímově obšírné řeči zaznívaly různé argumenty. Zmínil například knihu z patnáctého století Kladivo na čarodějnice a prohlásil, že takové případy by měly rozhodovat ženy, které jsou po porodu, případně muži, kteří u něj byli. „Byl jsem u porodu, a to není jen nějaké odření kolena,“ prohlásil Klíma.

„Je to jistě pozoruhodné, nicméně naráží to na jeden institut, a sice pojem zákonný soudce,“ reagoval na to předseda senátu soudu Michal Hodoušek. „Těžko můžou být senáty složeny ad hoc, podle toho, jaké věci se soudí,“ dodal.

Podle Klímy byla obžalovaná také u prvního výslechu údajně pod vlivem marihuany. I toto Hodoušek smetl ze stolu s tím, že žena byla zadržena v půl deváté ráno a vyslýchána po páté hodině odpoledne, takže těžko by mohla být pod vlivem marihuany.

Celé řízení podle Klímy vyšlo asi na tři milióny (v nákladech zmínil například výjezd sanitky nebo justiční stráž), za něž by se „dalo zachránit sto dětí“.

Klíma nesouhlasil ani s výší trestu a snažil se soud přesvědčit k překvalifikování činu na zabití nebo vraždu novorozeněte matkou, za něž by žena mohla dostat maximálně deset, respektive osm let vězení. „Nerozumím tomu, že by měla žena být odsouzena na patnáct let nebo doživotí,“ prohlásil Klíma, který nesouhlasil se závěry znalců, že nebyla rozrušená porodem.

Hodoušek i toto odmítl. „To jednání obžalované vylučuje, že by se jednalo o takové rozrušení, které by mělo vliv na její jednání,“ řekl soudce a jako perličku na závěr dodal, že takových kauz už soudili několik a jeden erudovaný znalec s letitou praxí senátu sdělil, že podle něj ani rozrušení způsobené porodem v tom smyslu, v jakém ho chápe trestní právo, neexistuje a nikdy se s ním nesetkal.