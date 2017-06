Mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková potvrdila, že v místě probíhá pátrání, do 15.30 hodin ale neupřesnila, čeho se co do množství nasazené techniky a lidí naprosto ojedinělá akce týká. Policisté na silnicích na Slavičínsku kontrolují i projíždějící auta i autobusy.

„V nejbližších okamžicích budu mít podrobnosti od velitele zásahu,“ pak vám dám vědět,“ řekla Kozumplíková.

Mezi místními lidmi se mluví o tom, že na místo dorazili i vojáci.