Tentokrát navíc rozhodl o tom, že případ dostane nový trestní senát, takže se nyní musí soudit v Ostravě.

Nad rozporuplnou kauzou si olomoucký soud lámal hlavu šest let, vražda se přitom odehrála již v roce 2009. Tehdy bylo zjištěno, že ze světa zmizeli manželé z Přerova. V jejich domě po nich zůstaly jen špatně uklizené krvavé stopy. Policie z vraždy později obvinila právě syna zavražděného a také jeho matku, která ale mezitím zemřela, a tak Nárožný teď stojí u soudu sám. Motivem měly být majetkové a rodinné spory.

Nárožný se svou matkou měli manžele napadnout v jejich bytě, stopy pak uklidit a mrtvoly odvézt autem na neznámé místo. Těla zavražděných se nenašla a obžaloba se opírá pouze o nepřímé důkazy.

„Nic takového jsem nespáchal. Policie nepředložila žádné důkazy kromě pachových stop, takže nechápu, proč i přes zprošťující rozsudky Vrchního soudu v Olomouci stále trvá na tom, že by to mělo být jinak, a proč státní zastupitelství stále trvá na obžalobě,“ řekl Nárožný, který v současnosti vede také soudní spory s několika českými deníky, které o jeho kauze informovaly.

Měl připravovat vraždu



Muž kromě toho čelí ještě jedné obžalobě, a to kvůli údajné přípravě vraždy své tety. Případem se od letošního dubna zabývá soud v Olomouci.

Je pravda, že pan Nárožný je s mojí obhajobou dlouhodobě nespokojen František Stratil, obhájce

V úterý se navíc Nárožný pustil i do svého advokáta a požádal soud, aby mu byl ustanoven nový obhájce. Řekl, že jeho nynější advokát František Stratil sabotuje obhajobu. „Jeho přístup ve mně vyvolává obavu, že nezastupuje mne, ale obžalobu,“ řekl Nárožný s tím, že s ním obhájce nespolupracuje podle jeho představ.

„Připravoval-li bych nějakou vraždu, tak by obětí byl Stratil, ne moje teta,“ řekl doslova. Tento výrok později označil za „řečnický obrat“.

Šokovaný advokát



Advokát Stratil na to řekl, že je přístupem svého klienta šokován. „Takových výtek se mi dosud nedostalo a slyším je teď poprvé. Je pravda, že pan Nárožný je s mojí obhajobou dlouhodobě nespokojen, ale musím říct, že jsem nesplnil pouze ty z jeho pokynů, které obhajobě nepomáhaly a byly v rozporu se zákonem i s lidskou etikou,“ řekl obhájce.

Soudce nakonec rozhodl, že požadavek na změnu advokáta není důvod akceptovat.

Hlavní líčení bude pokračovat v následujících dnech a zatím není jasné, za jak dlouho padne další rozsudek. Nárožný trvá vzhledem ke změně senátu na tom, aby byli znovu vyslechnuti všichni svědci a znalci, takže předseda senátu do jednací síně povolal spolu s přísedícími i jejich náhradníky pro případ, že by se hlavní líčení táhlo delší dobu a že by někdo z přísedících například onemocněl.