Mrtvolu našli na křižovatce na Masarykově nábřeží kolem půlnoci. Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové šlo o asi 30letou ženu, která utrpěla velmi vážné zranění.

Podle nepotvrzených informací od svědků ženu buď zachytila tramvaj, nebo ji strhla, když přelézala oj mezi soupravami. Tělo pak mělo být vláčeno několik stovek metrů od zastávky Újezd přes most Legií až k Národnímu divadlu. Nasvědčovalo by tomu i to, že stopy zajišťovali policisté i na mostě.

Policie zatím podrobnější informace nesdělila. „Prošetřujeme nehodu, jejímiž účastníky je tramvaj a osoba, s tím, že osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. Celou nehodu vyšetřují kriminalisté, více informací sdělovat nebudeme,“ řekl Novinkám policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Řidič střet s největší pravděpodobností nezaznamenal. Tramvaj totiž pokračovala od Národní divadla dál. Na pokyn policie se následně vrátila přes Karlovo náměstí a okolo Mánesa, aby ji mohli kriminalisté ohledat. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková k případu neměla žádné bližší informace. „Nehodou se zabývá policie, která zjišťuje, co tam žena dělala a zda mohla přelézat oj,” konstatovala Řehková.

Během vyšetřování byla zcela uzavřena doprava v okolí divadla i most Legií, tramvaje nejezdily mezi Újezdem a Národním divadlem.