„Doposud zjištěné informace nenasvědčují podezření ze spáchání trestného činu příslušníky bezpečnostního sboru, proto tato část spisového materiálu byla postoupena na policejní prezidium příslušnému služebnímu funkcionáři k dalšímu opatření,“ řekla k tomu Právu mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Radka Sandorová.

O trestný čin by se přitom jednalo právě pouze v případě, kdyby za volantem seděl coby civilista Kruliš, což Právu potvrdil dobře informovaný zdroj blízký šetření.

Vedení chce nejdřív vidět spis

Celou věc týkající se povolení jízdy člena doprovodu prezidenta Miloše Zemana na nedávné návštěvě jižní Moravy tak nyní dostalo na stůl k dalšímu posouzení vedení policejního prezidia.

Právě pod něj totiž personálně i kázeňsky spadá šéf jihomoravských policistů Leoš Tržil, který jízdu Vladimíra Kruliše v hypermoderním voze zapůjčeném policii dealerem značky BMW schválil.

O dalším postupu bude vedení policie veřejnost informovat ihned, jakmile věc prošetří a zaujme stanovisko Iveta Martínková, mluvčí policejního prezidia

Šéf policie Tomáš Tuhý se za něj už tento týden veřejně postavil, když jízdu v rozhovoru pro server Aktuálně.cz přirovnal ke svezení malého chlapce na prezentaci v rámci Dnů policie a veřejnou kritiku nabídky pro hradního úředníka označil za mediální kampaň.

Zda Tržilova zelená pro svezení Kruliše, kterou dal svým podřízeným během slavnostní večeře po ukončení oficiálního programu prezidenta a jeho týmu, zůstane pro něj bez případných kázeňských nebo dokonce personálních důsledků i po předání věci na policejní prezidium, nechtěla její mluvčí Iveta Martínková včera předjímat.

„Vedení policie obdrželo informaci, že GIBS již ukončila část prověřování případu havárie služebního vozidla týkající se civilní osoby uvnitř vozu, v tuto chvíli však ještě neobdržela spisový materiál,“ konstatovala mluvčí s tím, že jeho doručení předpokládá během dnešního dne. „Posléze bude potřeba se s tímto materiálem seznámit, vyhodnotit a případně ho doplnit. O dalším postupu bude vedení policie veřejnost informovat ihned, jakmile věc prošetří a zaujme stanovisko,“ poznamenala Martínková.

Mozková příhoda



Havárii podle dřívějších informací zapříčinila náhlá mozková příhoda policisty, který vůz řídil. Kruliš nehodu odnesl dvěma zlomenými obratli. Právě proto celou havárii prověřuje generální inspekce i nadále, a to kvůli podezření „ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti“.

To by připadalo v úvahu v případě, že by byla jako příčina nehody vyloučena mrtvice řidiče a prokázala by se místo toho např. nepozornost při řízení.

Luxusní vůz BMW i8 v hodnotě zhruba čtyř miliónů korun převzali policisté teprve 10. května. Od společnosti ho měli mít zapůjčený na šest měsíců nebo do najetí 20 tisíc kilometrů.