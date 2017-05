K řidiči auta se Zeman vyjádřil ve středu odpoledne před kulturním domem v Kuřimi. „Auto řídil policista. V úterý jsem s manželkou navštívil v nemocnici pana Kruliše, má zlomené dva obratle, ale naštěstí nemá poraněnou míchu. Policista je na tom hůře, protože je v umělém spánku,“ řekl Zeman při setkání s občany.

„Pochybuji o tom, že auto řídil Kruliš,“ řekl Právu krajský policejní ředitel Leoš Tržil. „Já jsem však na místě, kde k nehodě došlo, nebyl,“ poznamenal ještě.

„Za volantem havarovaného vozu byl policista. U toho jsme vzápětí diagnostikovali cévní mozkovou příhodu. Záchrannou službu k nehodě zavolal sám druhý pasažér vozu, spolujezdec středního věku, který byl pak odvezen do nemocnice s podezřením na poranění páteře,“ řekla Právu mluvčí ZZS Hedvika Kropáčková.

Jak vzápětí doplnila, pokud by bylo zapotřebí na místě z vozu někoho vyprostit, bylo by to uvedeno v kartě, kterou záchranka při každém zákroku vyplňuje. „V tomto případě tomu tak však nebylo,“ dodala Kropáčková.

Inspekce vyšetřuje



Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, která ale jednotlivé kroky nechce komentovat. „Veškeré okolnosti, které souvisejí se vznikem a okolnostmi dopravní nehody, jsou předmětem prověřování. To je neveřejné a z tohoto důvodu nelze jednotlivé kroky komentovat. Zda se zabýváme tím, kdo řídil, nemohu potvrdit, ani vyvrátit,“ řekla Novinkám mluvčí GIBS Radka Sandorová.

Zároveň dodala, že k případu byly zadány znalecké posudky a vyšetřování bude trvat týdny či měsíce.

Škoda neznámá



Jak uvedl Tržil, pro využívání zapůjčených vozidel platí velmi přísná pravidla. Pochybuje proto, že by je někdo z jeho podřízených porušil. Jak Právo zjistilo, mimo těchto pravidel má policie ještě v tomto případě uzavřenou smlouvu s BMW, ve které je uvedený konkrétní seznam policistů - řidičů, kteří auto smějí řídit. Pokud by tato smlouva byla porušena, hrozí viníkovi pokuta ve výši 30 000 korun.

„Jaká je škoda na vozidle, skutečně nevím, auto bude předáno firmě BMW, která výši poškození přesně vyčíslí. Osobně si však myslím, že auto nehodu přežilo celkem solidně,“ doplnil Tržil.

Jeho domněnku může podpořit i stav na místě nehody. Žádný ze stromů v okolí potoční strouhy, kde auto pravděpodobně skončilo, nenese viditelné stopy po nárazu, stejně jako zábradlí u mostu.

Auto havarovalo jen pár set metrů od sídla dálniční policie Brno - Chrlice, kde má BMW i svoji „domovskou“ garáž. Otázka však je, jak se vyčíslují škody u tak drahého vozu v hodnotě čtyř miliónů korun.