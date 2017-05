Soud měl o Nikulinově vydání rozhodovat už před třemi nedělemi, kvůli námitce jednoho z jeho obhájců soudce Jaroslav Pytloun jednání z procesní opatrnosti odročil.

Stejně jako počátkem května i v úterý provázela jednání zpřísněná bezpečnostní opatření. Především se jednalo přímo v prostorách Pankrácké věznice, nikoliv v budově soudu. Do jednací místnosti se vešlo jen deset míst pro veřejnost. Sedm z nich bylo vyhrazeno pro média (mezi nimi i britskou agenturu Reuters či americkou AP), zbylé tři pak pro Nikulinovy příbuzné. Všichni účastníci museli projít podrobnou kontrolou a odevzdat telefony a laptopy, stejně tak nebyly povoleny fotoaparáty nebo kamery.

Nikulin je v ČR ve vazbě poté, co ho v říjnu zadrželi v jednom z pražských hotelů policisté ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Kalifornský federální soud obvinil Rusa z hackerského útoku, krádeže a spiknutí. Podle televize ABC je Nikulin zodpovědný za masivní útok na profesní sociální síť LinkedIn z roku 2012. Podle britského listu The Guardian by měl mladý Rus mít na svědomí i počítačové útoky na americké politiky.

Nikulina přijeli v zimě na Pankrác vyslechnout agenti FBI. I přesto, že Nikulin vypověděl plnou moc svým obhájcům. Nikulina se podle informací serveru idnes.cz agenti snažili přesvědčit, aby se přiznal k účasti na hackerských útocích na americkou Demokratickou stranu, které měly ovlivnit loňské prezidentské volby v USA. Agenti se prý hackera snažili přimět k přiznání výměnou za svobodu a další výhody.

Rusové zase Nikulina podezřívají z internetových krádeží. Zatykač za čin z roku 2009 na něj ruský soud vydal loni v listopadu kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 88 tisíc korun).

Moskva proto aktivně pracovala s českými úřady, aby zabránila vydání Nikulina do USA.

Sám Nikulin podle svého obhájce popírá, že by byl hacker. S počítačem prý nikdy nepracoval, je vyučený automechanik.