Záchranáři na místě zjistili, že skupina žen a dívek vyrazila na koních zalesněným terénem, když se najednou koně splašili a jezdkyně popadaly. Část z nich při nehodě utrpělo zranění.

„Byly při vědomí, jejich stav se jevil jako středně závažný. Poranění utrpěly v oblasti páteře, hrudníku, horních a dolních končetin a v jednom případě také na hlavě,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Pacientky byly ve věku od devíti do čtyřiadvaceti let. Po prvotním ošetření je sanitky a vrtulník přepravily do nemocnic v Bohumíně, Orlově a ostravské fakultní nemocnice.