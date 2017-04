Schůzka probíhala přímo u cizincova objektu v katastru obce Hamry v blízkosti přehrady.

„Byl jsem tam pozván za správce toku. Když jsem dorazil, tak na mě ten člověk začal křičet, abych šel pryč. Řekl jsem kolegům, že tohle nemíním poslouchat, otočil jsem se s tím, že odejdu. On přiběhl a zezadu mě dvakrát praštil baseballovou pálkou, nejdřív do jedné, pak do druhé nohy. Všichni přítomní zůstali úplně zkoprnělí,“ vzpomínal Karásek na nepříjemné okamžiky.

Útok ustál a přivolal policii. Pak musel být ošetřen v nemocnici. Dodnes je v pracovní neschopnosti.

„Když přijeli policisté, útočník dělal, jako by se nic nestalo. Dokonce tvrdil, že mi nic neudělal,“ pokračoval hrázný. Proč ho majitel objektu napadl, si nedokáže vysvětlit. „To nikdo neví,“ uvedl. Žádný konflikt prý spolu neměli.

Za těžko uvěřitelný považuje incident ředitel plzeňského pracoviště Povodí Vltavy Miloň Kučera. „Pan Karásek byl na jednání přizván z úřední pozice správce vodního díla a povodí s ohledem na to, že se jedná o ochranné vodárenské pásmo. Dohlíží na to, aby nedocházelo k jeho znečištění,“ upozornil Kučera.

Nic neviděla

Podle něho není zatím jasné, zda byl fyzický útok veden proti osobě Karáska jako občana, nebo souvisel s výkonem jeho úředního jednání.

„Za moji dosavadní praxi jsem se nesetkal, že by někdo napadl našeho zaměstnance při pracovním výkonu. Může dojít k různým konfliktům třeba hrázného s pytláky, ale aby někdo tímto způsobem zaútočil při služebním jednání a před zraky dalších úředníků, to jsem ještě nezažil,“ uzavřel Kučera. Policisté už podle zjištění Práva zahájili úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví. Nikoho ale zatím neobvinili.

Právo se pokusilo spojit s podezřelým cizincem. Jeho kontaktní telefon zvedla žena mluvící česky. „Tady ho neseženete,“ prohlásila a dál celou záležitost rozebírat nechtěla s tím, že o žádném napadení neví.

„Toho jednání ohledně připojení objektu ke kanalizaci jsem se také účastnila. Vím, že pan Karásek tvrdil něco o napadení. Mně nic takového není známo,“ dodala. Na otázku, z jaké pozice se jednání účastnila, neodpověděla a zavěsila telefon.