Myška loni v polovině listopadu napadl o čtrnáct let starší ženu, se kterou sdílel byt v pražských Horních Měcholupech, kuchyňským nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. Podle svých slov za celý den vypil jedenáct piv, kávu a energetický nápoj. Pak se sebral a vyrazil do bytu, kde bydlel, pro své věci.

Naštvalo ho, že ho žena vyhodila z bytu kvůli údajně nezaplacenému nájmu. „Je to její chyba. Kdyby mě tam nechala, tak se nic nestalo. Nájem byl zaplacený,“ uvedl na policii Myška, který u soudu odmítl vypovídat.

Zachránil ji telefon



Když si po ženině výzvě šel do bytu pro své věci, vzal si s sebou nůž, který si předtím koupil. Poté, co mu žena otevřela, vrhl se na ni se slovy „Zabiju tě, ty k**do“. Chytl ji za bundu a za vlasy a několikrát jí praštil hlavou o zeď. Pak vytáhl nůž a přitlačil jí špičku ke krku. Vtom mu zazvonil telefon, čehož poškozená využila, vysmekla se mu a utekla na chodbu.

Myška ji ale dostihl a podle jednoho ze svědků řekl: „Pojď zpátky, ať tě můžu zabít.“ Zatáhl ženu zpět do bytu, prý proto, aby nekřičela. Jenže ho opět zradil zvonící telefon. Myška ženu pustil a z bytu odešel. „Asi jsem si uvědomil, že to nemá cenu. Volal mi šéf, tak jsem si uvědomil, že mám jít do práce,“ konstatoval Myška. Policie ho zadržela ještě týž den v hostivařské pekárně, kde pracoval.

Žena u soudu uvedla, že měli s Myškou od počátku ústní dohodu, že pokud budou nějaké problémy, tak spolubydlení ukončí. A Myška za ní prý přišel s tím, že nemá peníze, že má exekuce a jestli by s nájmem nepočkala. To se ženě vzhledem ke zmíněným exekucím příliš nechtělo, a tak se s Myškou přes telefon domlouvali, že se odstěhuje. Když ale Myška přestal komunikovat, vyměnila žena zámky u dveří.

„Chtěl jsem ji jen postrašit. I když jsem zaplatil nájem, tak mi nebyl umožněn přístup do bytu pro osobní věci,“ kál se na závěr líčení Myška. „To, co jsem udělal, se už vrátit nedá a budu toho litovat do konce života,“ dodal v slzách.

Níž jít nešlo



Státní zástupce Tomáš Saňa pro Myšku nežádal ani trest v rozmezí trestní sazby, která v tomto případě činila patnáct až dvacet let vězení.

„Takový trest je nepřiměřený, obžalovaný je velmi pozitivně hodnocen, snaží se ji přes tíživou situaci vlastními silami vyřešit, nespoléhá na někoho jiného. Není primární agresor, nenašel v sobě „odvahu“ nůž použít, nepoužil ho ani k tomu, aby poškozené způsobil nožem byť sebemenší zranění,“ zdůvodnil své přesvědčení Saňa, který nicméně trval na nepodmíněném trestu, protože je Myška za svůj čin trestně odpovědný. „Tak, aby si do budoucna uvědomil, že takové situace je nutno řešit nějak jinak, ,napočítat do deseti' a uvědomit si, co by se mohlo stát,“ dodal Saňa.

„Souhlasíme s brilantní závěrečnou řečí pana státního zástupce, který přesně vystihl zásadní momenty tohoto případu,“ řekl soudce Tomáš Kubovec. Podle něj je čtyřletý trest odpovídající. „Níž jít nešlo,“ podotkl soudce s tím, že o právní kvalifikaci skutku nemá jeho senát sebemenší pochybnosti.

Myškova obhájkyně Barbora Černá totiž soudu navrhovala případnou změnu kvalifikace skutku na zabití a zdůraznila, že Myška čin na základě vlastního uvážení nedokonal. Podle Černé tím zanikla tzv. trestnost činu. Kubovec to ale odmítl. „Kdyby obžalovaný to svoje extempore ukončil v okamžiku někde kolem toho „Zabiju tě, ty k**do“, pak by se dalo mluvit o zániku trestnosti,“ prohlásil Kubovec.

Státní zástupce se práva na odvolání vzdal, Myška si vzal lhůtu na rozmyšlenou ohledně případného odvolání.