Policista měl nafackovat opilému sprejerovi, hrozí mu až pět let

Vzal jeden z brněnských policistů Jakub Zejda na chvíli zákon do svých rukou a bez cavyků ztrestal opilého sprejera, nebo se naopak lapený sprejer mstí strážci zákona vymyšleným obviněním z napadení? Takovou otázku začal tento týden řešit soudce brněnského Městského soudu Jaroslav Chochola. Pokud by mladého policistu uznal vinným, hrozí mu až pět let vězení a také konec u sboru.