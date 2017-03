U soudu v úterý vypovídali bývalí Bělastovi zaměstnanci. Například Břetislav Hrbáč, který v úřadě pracoval v letech 2010 až 2013 jako koncipient.

Doporučené články

Uvedl, že se při své práci staral se o celou proceduru vymáhání peněz od jednotlivých dlužníků. Co se následně dělo s penězi, které vymohl, už nevěděl, protože podle svých slov již neměl přehled o bankovních transakcích, ani o celkové ekonomické situaci úřadu.

O problémech ale věděl. „Kontaktovali mne věřitelé, kteří věděli, že prostředky byly vymoženy, ale nebyly jim vyplaceny. Zajímal jsem se na pokladně, proč vyplaceny nebyly,“ řekl.

Důvody, proč úřad peníze blokoval, ani jaký byl k tomu postoj jeho šéfa, ale soudu nesdělil.

Z úřadu odešel po vzájemné dohodě poté, co Bělasta kvůli špatné ekonomické situaci snížil zaměstnancům úvazek, a také poté, co se o případ začala zajímat policie. „Byl to důvod, proč jsem odešel, nebylo mi to příjemné,“ řekl u soudu Hrbáč.

Nijak jsem se neobohatil, tvrdí Bělasta

Bělasta podle obžaloby věřitelům nevyplácel vymožené peníze a nakládal s nimi jako s vlastními. Tato praxe měla trvat od roku 2005 až do roku 2013.

Muž ovšem tvrdí, že je obžaloba naprosto mylná a vychází z nesprávných podkladů, chyb jeho podřízených i špatně vedeného účetnictví. „Je to snůška lží. V žádném případě jsem se nijak neobohatil,“ hájil se 57letý muž.

Při svém výslechu již dříve řekl policistům, že za nesrovnalosti v evidenci příjmů a výdajů nesou odpovědnost jeho podřízení, kterým ze zdravotních důvodů svěřil velkou část jeho pravomocí. Na podlomené zdraví si Bělasta stěžoval i u soudu.

Hlavní líčení bude pokračovat v následujících dnech především výslechem svědků, pak se dostanou na řadu soudní znalci. Zatím není jasné, kdy by mohl zaznít rozsudek.