Lichtenberk se ke žhářskému útoku už dříve přiznal a projevil i lítost. Odmítl však, že by měl v úmyslu někoho zabít. Tvrdil, že se snažil přesvědčit svou bývalou partnerku, aby s ním komunikovala a obnovila jejich vztah.

„Pro to, abychom ho uznali vinným z pokusu o vraždu, nebyly splněny podmínky. Chybí tu i nepřímý úmysl. Neprokázalo se, že by byl srozuměn s tím, že by v souvislosti se zapálením auta mohlo dojít k úmrtí lidí v domě. Kdyby to skutečně chtěl, mohl si počínat zcela jinak, zásadněji. Šlo podle našeho názoru skutečně jen o demonstrativní jednání, kterým si chtěl vynutit obnovení vztahu k bývalé družce,“ řekl Právu k novému verdiktu mluvčí vrchního soudu Vladimír Lichnovský.

Robert Lichtenberk u olomouckého vrchního soudu

FOTO: Petr Marek, Právo

Kauzou se vrchní soud zabýval už podruhé. Poprvé ho vrátil brněnskému krajskému soudu kvůli doplnění důkazů k novému projednání.

Brněnský soud si pak nově opatřil například znalecký posudek z oboru požární ochrany. Mimo jiné také od meteorologů zjistil, jaké bylo v inkriminovaný den počasí. I potom však útočníkovi uložil stejný, dvacetiletý trest. Lichtenberk se stejně jako v předchozím případě odvolal.

Sedmnáctkrát odsouzen



V nově vyměřeném trestu, který je v polovině zákonné sazby (5 až 12 roků), byla podle Lichnovského zohledněna především skutečnost, že jde o majetkového recidivistu, jenž byl už sedmnáctkrát odsouzen. „Nebyly u něj žádné polehčující okolnosti,“ dodal mluvčí.

Útok se odehrál na jaře 2014 před domem družky obžalovaného. Žena tam spala s dítětem, partnerem a dalšími příbuznými.

Lichtenberk polil auto před domem pěti litry směsi benzínu, nafty a ředidla a zapálil ho. Plameny vůz kompletně zničily. Díky směru větru a brzkému příjezdu hasičů, které přivolala duchapřítomná sousedka, se ale oheň nestihl rozšířit i na dům.