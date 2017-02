11:13 - Silovský se proti rozsudku odvolal, žalobce si nechal lhůtu pro případné odvolání až po doručení písemného odůvodnění. Soudce povolil pětiminutový rozhovor obžalovaného s matkou a jednání ukončil.

11:11 - K trestu Kantor doplnil: „Zařadili jsme ho do věznice s nejmírnějším režimem, v přísnějším typu věznice by se vzhledem ke svým vlastnostem mohl stát obětí šikany ze strany spoluvězňů, neboť tam už nejde o žádné skautíky, ale protřelé kriminálníky.“

11:02 - „Věříme, že do Sýrie odcestoval, aniž by měl jakékoliv kontakty mezi IS. Mohlo reálně dojít k tomu, že by obžalovaného považovali za nějakého špióna a nemusel by to přežít,“ podotkl Kantor.

„Při rozhodování o výši trestu hrála velkou roli snížená příčetnost daná duševní poruchou podobné autismu. Podle znalců se pohybovala kolem 85 procent. Máme za to, že vzhledem ke všem okolnostem je uložený trest spravedlivý a adekvátní,“ dodal.

10:56 - „Polehčující okolnosti převažují nad přitěžujícími. Za nejzásadnější polehčující okolnost považujeme doznání obžalovaného, bez něj bychom jej nemohli uznat vinným. Nebyl by totiž žádný přímý důkaz,“ přiznal soudce Kantor.

10:46 - „Obhájce argumentuje, že podle znalců není obžalovaný schopen vzít zbraň a zapojit se do bojů. Obžalovaný se ale ztotožňoval s cíli a ideologii IS. Vzhledem k tomu, že je velice ovlivnitelný, poslouchá rozkazy, tak se nedá vyloučit, že skutečně mohl zbraň použít,“ konstatoval soudce a doplnil: „Obžalovaný jednal s cílem zapojit se do útočných akcí IS a tím způsobit někomu těžkou újmu nebo smrt.“

10:41 – „Silovský se snažil v průběhu hlavního líčení zpochybnit, že se chtěl zapojit do bojů IS, aby sám zabíjel, ale že chtěl být zabit a spáchat tím sebevraždu. To ale nebylo pro soud přesvědčivé. My nepochybujeme o tom, že jeho motiv byl takový, jak řekl na policii, tedy, že byl připraven zabíjet. Tomu odpovídají i další důkazy,“ pokračoval Kantor.

10:37 – „Souhlasíme se státním zástupcem, že jednání popsané v obžalobě se stalo. Stěžejní a přímý důkaz bylo podrobné doznání obžalovaného,“ řekl v odůvodnění soudce Kantor.

10:32 – „Dále je povinen se podrobit ochrannému psychiatrickému léčení v ambulatní formě,” konstatoval soudce a zamítl propuštění z vazby.

10:30 – „Odsuzuje se ke třem rokům a třem měsícům do věznice s dohledem,” řekl soudce.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Silovský u soudu. Zdroj: Právo

10:29 – Silovský byl uznán vinným, že odcestoval do Sýrie s cílem vstoupit do řad bojovníků IS za účelem spáchání trestných činů ublížení na zdraví a usmrcení, a tím spáchal zločin pokus podpory a propagace terorismu

10:21 – Soud uznal Silovského vinným a pokračuje ve vyhlašování rozsudku.

9:25 – Soudce Martin Kantor přerušil hlavní líčení do 10.15, kdy vynese rozsudek.

9:23 – „Lituju toho, že jsem se do Sýrie vydal. Už bych to neudělal,” řekl ve své závěrečné řeči obžalovaný.

9:21 – „Navrhuji klienta zprostit obžaloby v celém rozsahu. K žádné radikalizaci klienta nedošlo. Jeho jednání bylo motivováno pouze poruchou osobnosti. Podle znalců nebyl schopen zbraní likvidovat protivníka,“ řekl Dragun.

9:17 – „Co se týká motivu jednání obžalovaného, tak obžaloba vychází jen z jeho výpovědi. Plánování cesty a jeho připojení k IS bylo v jeho režii. Po návratu do ČR přehodnotil postoj k IS s tím, že už by tam nejel. Důvody, které ho vedly k tomu, aby byl zabit v boji, vysvětlil psychickými depresemi,“ popsal obhájce Silovského.

9:12 – Obhájce v závěrečné řeči poukázal na to, že se jeho klient o islám zajímal bez kontaktu s lidmi stejně smýšlejícími. „Je pravda, že opustil Českou republiku a přistál v Istanbulu. Po pohovoru s tureckou policií mu bylo zabráněno pokračovat dál do Sýrie. Po návratu se zapojil do řádného života. Co se týká motivu jednání obžalovaného, obžaloba vychází jen z jeho výpovědi,“ sdělil Dragun.

9:06 – „Jednání obžalovaného bylo kvalifikováno jako podpora a propagace terorismu ve stadiu přípravy. Bez zásahu turecké policie by zcela jistě svůj plán zrealizoval. Navrhuji, aby byl Jan Silovský uznán vinným a byl mu uložen nepodmíněný trest čtyř let a ochranné psychiatrické léčení s ambulantní formou. Výrazně mu polehčuje doznání, bezúhonnost a snížená příčetnost v důsledku duševní poruchy. Přitěžující okolnosti neshledávám, snad jen typová nebezpečnost jednání,“ řekl na závěr své řeči žalobce.

9:02 – Podle státního zástupce odjel obžalovaný do Sýrie utajeně, cestu měl předem naplánovanou. „Jeho motivace připojit se k IS a bojovat v jeho řadách je prokázána jeho výpovědí,“ vysvětlil žalobce.

8:57 – Žalobce dále poukazuje na sympatie obžalovaného k islámu, které podle něj dokládají propagandistická videa IS v jeho počítači či mobilu.

8:54 – „Skutek popsaný v obžalobě byl prokázán provedenými důkazy. Obžalovaný věděl, že bojovat za IS je trestné. Chtěl válčit proti syrské vládě, Američanům a Rusům. Byl srozuměn s tím, že bude zabíjet lidi. Jeho obhajoba, že chtěl být zabit, a ne zabíjet, byla účelová, aby zmírnil svoji vinu,” konstatoval žalobce.

8:49 – Žalobce Jakub Kubias přednáší závěrečnou řeč.

8:48 – Soudce návrh obhajoby zamítl s tím, že je nadbytečný. Podle předsedy senátu se duševním stavem obžalovaného zabývali podrobně. Nic nesignalizovalo, že by trpěl autismem. Podle znalců trpí schizoidní poruchou osobnosti.

8:46 – Obhájce chce doplnit dokazování o psychiatrické a psychologické vyšetření, zda obžalovaný netrpí autismem. Stávající znalecký posudek duševního stavu obžalovaného se tím podle něj dostatečně nezabýval.

8:41 – Mezi veřejností sleduje jednání Silovského matka a sestra. Obhájce Vojtěch Dragun požádal o krátkou poradu s obžalovaným.

8:35 – Soudce Martin Kantor zahájil jednání.

Zatímco podle znalců jde spíše o plachého, disciplinovaného člověka s vysokým intelektem, u kterého je málo pravděpodobné, že by zabíjel, necenzurované video rituální popravy zajatce vojákem IS v jeho mobilním telefonu jej zase vykresluje v trochu jiném světle.

„Je to podivín s bizarními nápady, zaobírající se vlastní fantazií a odtržený od reálného světa. Rozhodně není zlý na lidi,“ popsal obžalovaného psycholog Jiří Klose. Podle psychiatra Vlastimila Tichého trpí Silovský schizoidní poruchou osobnosti, kvůli níž není schopen komunikovat s okolím, a je tím frustrován. „V důsledku této poruchy má ovládací schopnosti sníženy o více než polovinu,“ řekl Tichý.

Mladík vyznávající islámskou víru se do Sýrie vydal loni v únoru. Na letišti v Istanbulu jej zadrželi turečtí policisté a poté, co se jim přiznal, že chce vstoupit do armády IS, ho deportovali zpět do Čech. U soudu se hájil tím, že nechtěl nikoho vraždit, ale chtěl se nechat zabít. U policejního výslechu ovšem tvrdil, že chce po boku bojovníků IS zabíjet syrské, americké a ruské vojáky.