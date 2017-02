Pohřeb se koná v obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích od desíti hodin dopoledne s hasičskými poctami. Obřadu se účastní jak ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský, tak generální ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba a desítky smutečních hostů nejen z řad kolegů a kamarádů zemřelého.

Jan Odermatt nastoupil k pražskému sboru v roce 1993 jako hasič. Celou dobu sloužil na hasičské stanici Radotín ve směně B. Po absolvování specializačních kurzů se stal technikem chemické služby.

Video

Velitel čety Tomáš Havlík o Janu Odermattovi. Zdroj: Novinky

„Byl to jeden z mých blízkých kamarádů. Sloužili jsme spolu asi 13 let. Byl to jeden z nejzkušenějších hasičů. Sázel jsem na něj, byl moje číslo jedna. Bral jsem ho na ty těžší případy, byl na něj absolutní spoleh,“ řekl Novinkám velitel čety hasičů v Radotíně Tomáš Havlík.

Vařil pro kolegy



„Jeho nejoblíbenější místo na stanici byla kuchyně. Vařil pro nás, byl to takový náš kuchař. My jsme rodina – hasiči – prožíváme to velmi těžko,“ doplnil Havlík.

Sirény k uctění piety houkaly naposledy 5. března 2015 na památku osmi lidí, které zastřelil útočník v restauraci v Uherském Brodě.

Požár ve Zvoli likvidovali hasiči minulý týden 36 hodin, kromě hasiče při něm zemřel také zaměstnanec lakovny. Jedna pracovnice byla zraněna. Příčiny požáru zatím nejsou známy, škoda byla vyčíslena na 100 miliónů korun. [celá zpráva]