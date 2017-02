Podnikatel se před soudem nejprve rozčiloval kvůli svému zadržení. „Došlo k porušení práva na spravedlivý proces. Dokumenty zabavené při domovní prohlídce obsahovaly důvěrnou komunikaci mezi obviněnými a obhajobou. Byla tam naše strategie, zabavena byla i finanční hotovost. Je to nezákonné zneužití pravomocí,“ prohlásil Zadeh.

Neúnavný řečník Zadeh pak už po několikáté obvinil soud i vyšetřovatele z toho, že manipulují se spisem. „Není to jen tak, že se ztrácejí dokumenty ze spisu, pan soudce to dělá sofistikovaněji. Když nějaký důkaz dostane, vůbec ho do spisu nezařadí. Je podjatý, vytváří si vlastní pravidla. Není nestranný, ale poskytuje pomoc policii a státnímu zástupci,“ horlil.

Podnikatel Shahram Abdullah Zadeh byl celou dobu jednání pod pečlivým dohledem zakuklenců.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Po několikahodinovém proslovu Zadeha soudce Aleš Novotný jednání odročil. V plánu je ještě několik desítek dalších jednání a kdy by mohl zaznít verdikt, je ve hvězdách. Zadehovi hrozí v případě uznání viny až 13 let vězení.

Nejvyšší kauce



Zadeh se zapsal do historie české justice, když přibližně před rokem složil rekordní kauci 150 miliónů korun za své propuštění z vazby. Svobodu si ale užíval necelý rok, na začátku prosince loňského roku jej totiž detektivové znovu zadrželi a soud jej pak poslal do vazby kvůli tomu, že podnikatel měl kout pikle směřující k ovlivňování svědků v jeho případu. Spolu se Zadehem má být vyšetřováno i několik dalších lidí.

Krajský soud již několik měsíců řeší Zadeha kvůli podezření z rozsáhlého daňového úniku se škodou 2,5 miliardy korun. Vyšetřovatelé věří, že mají dost důkazů, aby Zadeha a dalších 15 lidí usvědčili jako členy organizované skupiny, které měla prostřednictvím více jak šesti desítek firem dovážet do tuzemska pohonné hmoty z Německa a Slovinska.